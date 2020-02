Se billedserie Skoleelever på NGG i Kokkedal har lavet små reklamefilm om digital mobning. Det gav stof til eftertanke for Red Barnets seniorrådgiver. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Elevers mobbevideoer er tro mod virkeligheden - desværre

Fredensborg - 10. februar 2020 kl. 11:37 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Elever på NGG producerede egne film om digital mobning. Kommunikationsekspert blev rørt til tårer og Red Barnet fik stof til eftertanke.

Et bombardement af beskeder møder ham. På sms, på Instagram, på snapchat. Slavedreng, ingen vil savne dig.

Der blev ikke lagt fingre imellem eller filter over ordene, da elever i udskolingen på Nordsjællands Grundskole og Gymnasium lavede egne videoer og reklamefilm, der skulle illustrere konsekvenserne af (digital) mobning og komme med forslag til at undgå dem.

I ovennævnte film bliver drengen udsat for så massive, vedvarende tilsvininger, illustreret med lyserøde post-its, der bliver sat på hans krop, at han til sidst er fyldt op. Han har fået nok. I filmen ender det med, at han forsøger at begå selvmord.

Selvom eleverne har skruet op for dramatikken, så er deres fortælling slet ikke usandsynlig. Det forklarer seniorrådgiver i Red Barnet, Jon Kristian Lange, der har bistået eleverne i processen.

- Videoen er meget tro mod, den virkelighed vi ser - desværre. De fokuserer på den konstante mobning, og det ser vi, at det kan føre til, at børn og unge overvejer selvmord. Sproget er hårdt, og det handler ikke bare om, at man har grimme gummistøvler på. Mobningen går på selve din identitet, siger han.

I filmen her er det således også sin mørke hudfarve, som hovedpersonen bliver angrebet med.

Jon Kristian Lange sagde til eleverne, at deres videoer gav stof til eftertanke og en enkelt ville han bede om lov til at vise for sine nordiske kolleger.

Mens eleverne fik viden om de barske realiteter af Red Barnet, så har Jane Sørensen fra mediebureauet Publicis hjulpet eleverne med at få budskabet til stå klart og kvaliteten af produktet til at være i top. Det lykkedes dem så meget, at kommunikationseksperten blev rørt til tårer, og da filmen blev vist for grundskolens ældste elever i hallen, så blev publikum også helt lydløst undervejs.

- Jeg blev rørt og fik en klump i halsen. Alle var helt stille, og der var et tydeligt spor af alvor. Eleverne fik virkelig formidlet meget. Det var understøttet med grafik, lyd af pulsslag og hjerterytme. Jeg mener det, når jeg siger, at jeg græd til den, siger Jane Sørensen.

Flere elevgrupper gik også skridtet videre end at vise de grusomme konsekvenser af mobning. De kom med mulige løsninger på problemet. En gruppe opfordrede derfor med deres film de store sociale medier som Instagram til at holde øje med dårlig opførsel og groft sprog.

At få de store tech-firmaer til at leve op til deres store ansvar er en kamp, der foregår allerede, forklarer Jane Sørensen, men der er også tekniske begrænsninger, der besværliggør den model, men hun applauderede alligevel gruppen for at være løsningsorienterede og opfordrede dem til at vise videoen til folketingspolitikerne, der har mulighed for at gennemtvinge lovændringer.

Skolens rektor, Claus Campeotto, var glad for reaktionerne hos de to filmkonsulenter og roste eleverne.

- Det kan godt være, I ikke er Steven Spielberg, eller hvad de hedder i dag, men I går op i emnet. Vi har nogle sager, vi helst ville være foruden, og en sag er en for meget. Vi skal undgå mobberi og skabe klare fællesskaber. Det kan vi kun, hvis I tager ansvar. Det har I gjort i denne uge, så bliv ved med det. Jeg er stolt af, vi har skabt noget, der kan give eftertanke hos Red Barnet, sagde han.

I den såkaldte innovationsuge som eleverne har været igennem, var der udover mobning også fokus på ufrivillig billeddeling på nettet.

Rektor delte selv ud af små webcam-covers med NGG's logo, klistermærker til at sætte på det indbyggede kamera i bærbare computere, og i elevernes videoer gik budskabet fra Bibelens gyldne regel igen.

- Hvad hvis det var dit foto? Vær mod andre, som du vil have, andre skal være mod dig, lød det.

Særligt når det gælder deling af nøgenbilleder, så har Nordsjællands unge været fremme i skoene på uheldig vis. Flere hundrede er og har været sigtet i Umbrellasagen, hvor flere er dømt for at have videresendt sexvideoer med børn under 18 år.

I sagen er det en tredjepart, der optog videoen, men mange får også billeder delt, som de har taget selv og sendt til typisk kærester. I Red Barnet kunne de mærke, at bevidstheden om den risiko, det er at sende private billeder til andre, bredte sig som følge af sagen, og de forsøger konstant at gøre opmærksom på det.

- Bevidstheden blev større, men er faldet lidt igen siden. Men det er også sådan, at billeddeling ligger i ungdomskulturen, siger Jon Kristian lange.

Dermed kommer man ikke den ufrivillige spredning af billederne til livs, og de florerer også stadig i stor stil.

- Alle byer har en mappe, hvor der bliver delt billeder. Det sker for eksempel gennem dropbox, forklarer han.