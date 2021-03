Se billedserie De store elever på NGG indsamlede skrald fra nærområdet.

Elever samlede 910 kilo skrald - politiet hentede den ammunition, de fandt

Fredensborg - 15. marts 2021 kl. 17:12 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Fredag den 12. marts lød startskuddet til en ny tradition på privatskolen NGG i Kokkedal. Med udgangspunkt i social ansvarlighed og lokalt engagement planlagde lærere og Elevernes Miljøråd i 10. Klasse, HF samt 1.-2. G en affaldsindsamling i nærområdet.

- Det er så vigtigt at få aktiveret eleverne fysisk i en tid, hvor de sidder meget stille, alene bag en skærm«. Derudover er indsamlingen en mulighed for eleverne til at føle sig som en del af noget større, hvori naturen binder os sammen i et fællesskab, som vi alle er en del af og skal tage ansvar for, forklarer gymnasielærer Jesper Tvilde, som er en del af projektgruppen bag eventet.

Det sker i en pressemeddelelse fra Nordsjællands Grundskole og Gymnasium & HF, hvor skolen også fortæller, at affaldsindsamlingen blev sat ind i et større perspektiv. Ved at kigge på det indsamlede skrald, skulle eleverne vurdere, hvad der var egnet til genanvendelighed. På landsplan er der nemlig en spirende diskussion af pant på engangsemballage fra take-away - noget som ofte ender ude i naturen.

»Eleverne fra de store klasser samlede i alt 910 kg skrald ind på ganske få timer. Mængden og vægten af skrald var én af tre målsætninger for dagen. Eleverne skulle også definere hvilket skrald, der var bedst egnet til genanvendelighed og hvilket skrald, der var mest overraskende, at finde i naturen. 2.X fandt blandt andet en taske med ammunition, hvorefter politiet straks blev tilkaldt og overtog fundet. En popcornmaskine var også blandt de mere besynderlige fund på en dag, hvor den lokale natur blev befriet for en hel del affald«, fortæller NGG, hvor konstitueret rektor Thomas Thrane glæder sig over det nye initiativ.

- Det at være et aktivt menneske, der tager stilling og ansvar, er noget vi arbejder meget med på skolen. Derfor syntes vi også, at dagens aktive indsats satte god praktisk fokus på netop de værdier" siger NGG´s Konstitueret Rektor Thomas Thrane.

Danmarks Naturfredningsforening roser skolen for det nye fokus på at aktivere eleverne i Affaldsindsamlingen og håber, at flere ungdomsuddannelser i Danmark vil gøre noget tilsvarende