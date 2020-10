Elever lavede teaterstykke om at læse

Som led i et projekt om børn og læsning i 6. klasse på Endrupskolen, opførte en af grupperne et teaterstykke, »Pigen der ikke kunne læse«, på Jernbanegade i Fredensborg.

Det skete lørdag. Eleverne havde selv skrevet stykket, der handlede om, hvor vigtigt det er at tage læseundervisning og læsetræning alvorligt. De har på forskellige måder undersøgt, hvorfor børn ikke har den store læselyst, og de har derefter forsøgt at komme med bud på, hvordan læselysten kan vækkes.

Egentlig skulle teateret have været opført i den børnehave, hvor gruppen havde lavet interviews, men Corona satte en stopper for den ide. Derfor tog gruppen kontakt til kommunen for at bede om lov til at lave teater i Jernbanegade.