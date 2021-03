Se billedserie For 16-årige Benjamin Steen Larsen er det en god dag. "Det er dejligt at være tilbage på skolen igen," siger han. Foto: Peter Mailand

Send til din ven. X Artiklen: Elever i 9. klasse: "Dejligt at være tilbage i skole igen" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Elever i 9. klasse: "Dejligt at være tilbage i skole igen"

Mandag kunne 20 afgangselever fra 9.Y på Endrupskolen igen komme tilbage på skolebænken - og sidde indenfor

Fredensborg - 22. marts 2021 kl. 11:53 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

Der var flag, da 20 elever fra 9.Y på Endrupskolen i Fredensborg, mandag igen sætte sig i klasselokalet sammen med deres klassekammerater.

"Det er rart at være tilbage og dejligt, at vi kan sidde inde," siger 15-årige Silke Petersen fra Fredensborg.

Det holdt dog hårdt, for beslutningen om at sende afgangseleverne tilbage i skole er den 14. genåbning for folkeskolerne.

Beslutningen blev truffet torsdag aften i Folketinget og fredag skulle den behandles af sundhedsmyndighederne, der skulle vurdere risikoen for smittespredning i forhold til smittetrykket i hver enkelt kommune, før der kunne gives grønt lys. Udmeldingen blev udskudt i Fredensborg Kommune flere gange i løbet af fredagen.

Tre kommuner i Hovedstadsregionen fik ikke slet lov til at genåbne.

To planer Derfor måtte skoleleder Helle Toftekær på Endrupskolen sende både lærere og elever på weekend med to planer for, hvad der skulle ske mandag morgen.

Enten skulle eleverne tilbage i skole, ellers ville eleverne mandag få hjemmeundervisning foran skærmen, som de har været vant til siden de blev sendt hjem i december.

Først fredag aften kl. 18 blev der givet grønt lys til, at skolerne i Fredensborg kommune kunne sende afgangseleverne tilbage.

Men der må kun være én afgangsklasse på skolen ad gangen og på Endrupskolen er der to, forklarer Helle Toftekær.

"Det nye er, at eleverne må være inde, Planen er, at de to første dage er det eleverne fra 9. Y, der er i skole, mens den anden klasse har hjemmeundervisning og så har de én dag, hvor begge klasser er på tur. Og så bytter de - så det er den anden klasse, der skal i skole, mens eleverne fra 9. Y skal have hjemmeundervisning," siger hun.

Vi har otte planer... Det er klasselærer, Gitte Martens, som underviser eleverne i dansk, som planlægger de sidste detaljer.

"Først lørdag formiddag faldt de sidste ting på plads, men vi havde ikke regnet med denne genåbning, så vi er meget glade," siger hun og tilføjer:

"Vi har otte planer, og så er det den sidste der bliver til noget," griner hun.

Gitte Milling, der er matematiklærer for eleverne supplerer.

"Man håber, og håber og håber. Det den genåbning som vi havde håbet på, for i starten var der snak om, at der kun måtte komme én klasse tilbage og at vi skulle trække lod, hvor hvilken klasse der måtte komme tilbage," siger hun og tilføjer:

"Vi kører den samme undervisning som på, hvis de sad derhjemme, siger hun.

Helle Toftekær supplerer: "Lærerne er meget fleksible og vi strækker os langt for, at eleverne ikke skal opdage alt det bøvl, der ligger bag," siger hun.

For at mindske smittespredning havde eleverne fået angivet bestemte tidsintervaller de skulle ankomme i for at de ikke skulle klumpe sig sammen.

Rart at være tilbage For 15-årige Sofia Wistofte er det godt, at se klassen igen.

"Det er rart at være tilbage. Jeg har mødtes med vi veninde så vi har gået nogle lange ture," siger hun.

Også 16-årige Benjamin Steen Larsen er det en god dag.

"Det er dejligt at være tilbage på skolen igen. Vi har gået nogle ture, men det er kedeligt at sidde derhjemme," siger han.

15-årige Victoria Larsen glæder sig.

"Jeg er glad for at være tilbage, men det er helt underligt at være tilbage," siger hun.

Og selvom eleverne skal til eksamen, er det dog ikke noget Victoria Larsen frygter.

"Det er fint nok, at vi skal til eksamen til sommer, men det er godt, at vi ikke skal op i alle fag," siger hun.