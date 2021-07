Elbiler skal levere alle varer til rådhus

Den 1. juli blev den første samlede forsendelse afleveret til rådhuset, hvor teknisk servicemedarbejder Alex Jensen tog i mod.

I samarbejde med firmaet City Logistic A/S tester Fredensborg Kommune et nyt grønt distributionssystem, der også leverer til Matas og Søstrene Grene.

Af Steffen Slot

Flere gange dagligt, ugen rundt, kører varevogne og lastbiler forbi rådhuset med pakker og fødevarer. På den måde bliver der brugt mange liter diesel hver eneste dag.

Et nyt pilotprojekt skal nu teste, hvordan varetransporten til rådhuset både kan effektiviseres og spare CO2. Derfor omlastes fra den 1. juli alle varer - undtagen fødevarer - på ét centralt fjernlager i Lyngby, hvorfra varerne køres samlet i én elvarevogn til rådhuset.

Det oplyser Fredensborg Kommune i en pressemeddelelse, hvor den årlige C02-besparelse opgøres til syv ton.

- Fredensborg Kommune er en af de første kommuner, som udbyder og udruller et grønt logistik system. Med projektet håber vi på at understøtte et grønt logistiknetværk i Nordsjælland og styrke markedsudviklingen indenfor grøn varetransport, hvor potentialet er enormt, udtaler borgmester Thomas Lykke Pedersen (S).

- Vi glæder os til at se systemet i drift, og har store forventninger til den klima- og miljøgevinst, der kan opnås i såvel Fredensborg Kommune som en masse andre steder ved at skifte dieselbilerne ud med el. Perspektiverne ved at distribuere mere smart er store, og jeg tror, at vi alle godt kunne tænke os at undvære nogle af de mange varevogne og lastbiler, fortsætter Lars Simonsen (R), der er formand for Plan-, Miljø- & Klimaudvalget.

City Logistic er ligeledes begejstret og citeres for:

- Den grønne omstilling kommer ikke af sig selv og det er derfor et stærkt signal fra Fredensborg Kommune, at man aktivt satser på miljørigtige logistik løsninger. Jeg er ikke tvivl om, at man i andre kommuner nøje følger implementeringen af dette pilotprojekt, siger Group CEO Peter Bardenfleth-Hansen.

Flere kommuner på vej Han fortæller i en telefonsamtale, at City Logistic A/S har en forretningsmodel, der konsoliderer levering af varer til store virksomheder og kommuner. Branchen har længe forsøgt at få de forskellige distributører til at samarbejde, men det er svært, da de er indbyrdes i konkurrence. Ved at indgå aftaler med slutbrugeren - eksempelvis Fredensborg Kommune - er det muligt at reducere antallet af køretøjer, der kommer forbi med varer, og det gavner såvel trafikken og miljøet.

City Logistic leverer til Fredensborg Kommune fra et centrallager i Lyngby, og virksomheden forventer at have 14-15 centrale lagre spredt over Danmark i løbet af det næste år. Aarhus, Aalborg og Odense kommuner er enten kunder ved virksomheden eller på vej til at blive det, forventer Peter Bardenfleth-Hansen.