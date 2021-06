Se billedserie Charlotte Kock Mogensen blev selv så træt af røggener, støjgener og lugtgener, at hun i november påviste omfattende byggesjusk i sin egen lejlighed i Enebærhaven i Humlebæk. Se her en video, hvor hun med en ny, enkel metode finder fire huller på ganske få minutter. Redskabet er den spartel, hun bruger, når hun maler på lærred. Foto: ALLAN NORREGAARD

Send til din ven. X Artiklen: Eksperterne fandt intet på et halvt år: Spartelmetoden fandt fire huller på ganske få minutter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Eksperterne fandt intet på et halvt år: Spartelmetoden fandt fire huller på ganske få minutter

Efter et halvt års tøven har Humlebæk Boligselskab fået påbud om straks at gennemgå 20-25 lejligheder for huller i brandsikringen. Charlotte Kock Mogensen viser her en metode, der hurtigt og effektivt finder hullerne - uden i første omgang at fjerne fodpanelerne.

Fredensborg - 02. juni 2021 kl. 05:05 Kontakt redaktionen

Værktøjskassen, kalder Charlotte Kock Mogensen sin stoftaske, hvor hun har en hammer, stemmejern, en lommelygte, en tommestok og en lang tynd metalpind. På pindens spids er der bundet et stykke rødt snor, og hun har også en sort sprittusch og en flaske husholdningssprit. Men det vigtigste redskab er en fin, lille spartel, der er knap 10 centimeter lang og med et elegant skaft. Hun bruger den, når hun - som hobby - maler på lærred, fortæller hun.

Læs også: Påbud om at tjekke byggesjusk i 186 lejligheder

Spartlen kan også bruges til på ganske få minutter at dokumentere, at der er byggesjusk med brandsikkerheden i yderligere tre lejligheder i Enebærhaven - ud over de to lejligheder, som Charlotte Kock Mogensen har dokumenteret for et par uger siden.

Historien om spartelmetoden fortælles i denne artikel , men først lidt baggrundsviden.

I det seneste halve år har hun med sin værktøjskasse påvist, at det er ganske let at kortlægge steder med byggesjusk.

Charlotte Kock Mogensen er en af beboerne i Enebærhaven, der er en stor almen bebyggelse, der blev renoveret for næsten 200 millioner kroner i årene 2014-2015.

Siden har mange beboere klaget over lugtgener i lejlighederne og problemer med ventilationen, og tilbage i november fandt Charlotte Kock Mogensen en mulig forklaring: I hendes egen lejlighed skjulte fodpanelerne, at der var store huller ind til naboernes lejligheder - huller, der ifølge reglerne for brandsikring skal være lukket til med brandhæmmende materiale.

Hun gjorde Humlebæk Boligselskab og Domea opmærksomme på problemerne, og hun advarede sammen med en lille gruppe beboere om, at det kunne være et generelt problem.

Hullerne i hendes egen lejlighed blev repareret i løbet af foråret.

Først afvist, så spartel Allerede i november holdt Humlebæk Boligselskab et møde med KHS Arkitekter, der var totalrådgiver på renoveringsprojektet, og med Einar Kornerup, der var hovedentreprenør på projektet.

Såvel rådgiver og entreprenør havde folk på stedet i Humlebæk, også inde i Charlotte Kock Mogensens lejlighed, og derefter har Humlebæk Boligselskab afvist, at der var problemer - med henvisning til, at en række tomme flyttelejligheder er blevet gennemgået, uden at der er fundet fejl.

Netop det svar fik i midten af maj Charlotte Kock Mogensen til at opsøge en venindes lejlighed og pille en kabelskinne af en væg og påvise, at der også i den lejlighed var store huller ind til naboen kabelskinner. Det blev til en flot video af et hul med så meget gennemtræk, der kunne slukke en tændt tændstik.

Inden artiklen blev bragt, begyndte Fredensborg Kommune - efter en anmeldelse - at stille krav til Humlebæk Boligselskab, fordi kommunen er tilsynsmyndighed. Her er der tale om øget risiko for beboerne ved brand.

Derefter har en lille gruppe af beboere i Enebærhaven fulgt med i dialogen mellem boligselskab og kommune, og da boligselskabet i det første svar til kommunen igen negligerede problemet, kom Charlotte Kock Mogensen til at tænke på sin spartel. Kunne den ikke bruges på en effektiv måde? Jo - og det kunne Charlotte Kock Mogensen dokumentere tirsdag morgen sammen med Frederiksborg Amts Avis i tre lejligheder i Enebærhaven.

Under fem minutter Det foregik på den måde, at Charlotte Kock Mogensen tog sin spartel og førte den forsigtig ind under kabelskinnen i et soveværelse, hvor en familie er generet af støj fra naboens lejlighed. Hun trak spartlens spids hen langs muren, under kabelskinnen, og vupti - dér forsvandt spartel ind i et hul, og vupti igen - endnu et hul. I øvrigt akkurat de samme steder, hvor hullerne var i hendes egen lejlighed.

At føre spartlen langs undersiden af den kabelskinne i plastik, der fungerer som et fodpanel, tog under et minut. Enkelt og effektivt, og ja - der var fine, cylinderformede huller inde bag fodpanelet.

Du kan ikke se denne iframe.

Se filmen Byggesjusk i Enebærhaven her i stedet

I en anden opgang havde Charlotte Kock Mogensen kontakt til beboerne i to andre lejligheder, hvor hun på forhånd havde lavet sit trick med spartlen og vidste, at der var gennemgående huller. Beboeren i den ene lejlighed havde flyttet sin seng, og listen var pillet af - i den anden lejlighed blev kabelskinnen forsigtigt pillet af, og Charlotte Kock Mogensen førte metalpinden igennem fra den ene lejlighed til den anden lejlighed. Det er ganske let at gøre - selvom det drysser med lidt affald i form af tapet fra de gamle vægge fra før renoveringen.

Kilden til problemerne Charlotte Kock Mogensen mener, at de mange ulovlige åbninger mellem lejlighederne er forklaringen på såvel problemer med lugtgener og dårlig ventilation.

- Når der er gennemgang mellem lejlighederne, er det klart, at ventilationen ikke kan indstilles effektivt - eller larmer. Da jeg flyttede ind, opdagede jeg hurtigt, at luftfugtigheden var meget lav i lejligheden, og den lave luftfugtighed giver mange hovedpine eller andre gener. Efter at hullerne i min lejlighed blev lukket, fungerer ventilationen meget bedre, og luftfugtigheden er blevet normal, fortæller Charlotte Kock Mogensen.

Imens står beboeren i den ene lejlighed og lytter. Han kender også til problemet med dårlig ventilation, og han fortæller om en iagttagelse, som han gjorde kort efter, at han flyttede ind. Når han stod inde bag sin hoveddør og havde slukket lyset i vintermørket i sin lejlighed, kunne han se lyset fra opgangen skinne igennem sprækker ved den nye dør. Rygterne siger, at mange døre stod opmagasineret udendørs i regnvejr, inden de blev monteret, og derfor har de slået sig og er blevet en anelse skæve.

I disse to lejligheder er kabelskinner løsnet - og der er gennemgang.

Se her videoer af Charlotte Kock Mogensens enkle og hurtige metode til at finde de steder, hvor der er byggesjusk i bebyggelsen Enebærhaven i Humlebæk.

Du kan ikke se denne iframe.

Se filmen Byggesjusk i Enebærhaven her i stedet

Fakta om påbuddet til Humlebæk Boligselskab Fredensborg Kommune oplyser, at Domea/Humlebæk Boligselskab har fået påbud om at gennemgå samtlige lejligheder for at dokumentere, om der er problemer med brandsikkerheden i form af huller mellem lejlighederne.

Efter et møde mellem boligselskab, KHS Arkitekter og Einar Kornerup har parterne lavet et udspil, der beskriver en gennemgang af 20-25 lejligheder i samarbejde med DBI.

Den plan har kommunen godkendt, dog med den tilføjelse, at gennemgangen skal ske i nogle af de lejligheder, hvor en gruppe beboere mener, at der er problemer. Gennemgangen skal ske i midten af juni, oplyser kommunen.