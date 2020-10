Efterårsferie: Kom helt tæt på rovfuglenes verden

På grund af corona-begrænsningerne har Falkonergården tilrettelagt forevisningerne, så de gennemføres i det fri, hvor publikum sidder ned i det store udendørs bænkområde foran Falkonergården. Her er der udsigt til bakker og sø og efterårsskoven.

I programmet bliver man ført igennem rovfuglenes univers. Der vil være både falke og ørne, og i år præsenteres tillige to store amerikanske musvåger - verdens største musvågeart, kongemusvågen, samt den rødhalede musvåge.

De er som de øvrige fugle trænet til at flyve ganske tæt på publikum.

Man kan også opleve den sydamerikanske aplomadofalk Donna, som på nogle områder minder om Falkonergårdens eleonorafalke med et vingefang på 90 centimeter og en meget lang hale. Den lille modige falkonerfugl bliver blandt andet brugt i Mexicos vinmarker til at jage stære væk. Falken præsenteres sammen med den islandske hest Eyja.

Billetsalg fra en halv time før programstart - som starter præcis og strækker sig over en time. Der er endvidere mulighed for at se fotoudstillingen før og efter programmet.