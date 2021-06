Efter voldsom kritik: Nu er der svar fra KFI

Fredensborg Kommune havde et møde med KFI den 31. maj og på mandag orienteres Økonomiudvalget om sagen. Illustration: Fredensborg Kommune

Den erhvervsdrivende fond, KFI der ejer Nivåcenteret og skal stå for første etape af den kommende bymidte, svarer på den voldsomme kritik

Fredensborg - 09. juni 2021

Kritikken er de seneste dage haglet ned over den erhvervsdrivende fond, KFI, der er ejer af Nivåcenteret, og skal opføre første etape af den nye bymidte.

Seneste har det udløst voldsom kritik at to butikker i centeret er blevet opsagt.

I et debatindlæg skriver' Kresten Storgaard fra netværksgruppen 'Smuk Nivå Midtby' og Martin Haugan Ullerup fra netværksgruppen 'Fællesværket.':

"KFI er et virkelig dårligt bekendtskab - KFI er dem der ejer Nivå centret med de mange tomme butikker. Men det bliver kun værre. Senest har KFI opsagt to af Nivås mest ihærdige butikker, tøjbutikkerne Sidney og Frøken Himmelblå," skriver de og fortsætter:

"På trods at KFI's tidligere løfter til blandt andet byrådet om, at alle eksisterende butikker var en del at fremtiden Nivå bymidte, så bliver de nu smidt på gaden. Vel at mærke efter KFI har fået grønt lys til at gå i gang med første etape af store dagligvarebutikker og boliger," lyder det videre.

Formand for centerforeningen "Netop Sidney og Frk. Himmelblå har været aktive med at skabe liv i Centret. Henrik Sidney har været formand for Centerforeningen gennem alle årene og har været manden bag utallige morgenborde, fødselsdagskager, veteranbilmøder, levende musik, juletræstænding og fastelavn - ja alt det der er med til at skabe liv og gode oplevelser. De sidste år bl.a. i samarbejde med os i Fællesværket," fortsætter de.

"I Nivå har KFI vist sig at være en voldsomt utroværdig aktør. KFI påstår at de "hjælper det lokale foreningsliv" og at " KFI Erhvervsdrivende Fond agerer som ansvarlig samfundsborger". Men det passer jo ikke - Vi oplever dem som en grådig og egennyttig aktør, der bidrager til lokal butiksdød, for at sikre kortsigtet maksimering af det økonomiske overskud uden skelen til konsekvenser for det lokale samfund," skriver de i indlægget.

KFI har ikke svaret KFI har ikke svaret direkte på kritikken, men i et brev til byrådsmedlemmerne i Fredensborg Kommune, skriver KFI at de har været nødt til at opsige lejemålet med to lejere, uden at sætte navn på.

"Vi har tilbudt de handlende alternative lejemål i den nuværende bymidte til brug i perioden, medens der bliver revet ned og bygget nyt. Hos KFI har vi igennem hele forløbet bestræbt os på at hjælpe dem bedst muligt, blandt andet i form af stærkt reducerede huslejer. Vi håber, at de handlende takker ja til tilbuddet om midlertidig genhusning, mens der bygges," lyder det fra KFI.

Kommunen mødtes KFI Fredensborg Kommune havde et møde med KFI den 31. maj, og på mandag bliver Økonomiudvalget orientret om mødet.

I sagsfremstillingen lyder det:

"KFI orienterede om to konkrete lejesager i centret, hvor der ikke har kunnet opnås enighed om betingelserne for en flytning af butikkerne fra etape 1 til etape 2-området, hvorfor KFI nu har indledt en opsigelsessag mod disse to lejere eftererhvervslejelovens regler," lyder det.

Svarer på kritik Derudover svarer KFI også på en artikel i Frederiksborg Amts Avis til byrådsmedlemmerne.

"Vi er naturligvis opmærksomme på den seneste omtale af projektet i Frederiksborg Amts Avis. Artiklen tirsdag den 8. juni er baseret på unavngivne kilder med formuleringer som "nu svirrer rygterne" - alt sammen under overskriften: "Dyb frustration over den måde, som KFI angiveligt tryner butikkerne". Vi håber, at denne orientering kan bidrage til en omtale af projektet, der er baseret på fakta. Vi har i hele forløbet bestræbt os på at agere ansvarligt i forhold til den politiske proces og de tilbageværende butikker i centret. Det fortjener borgerne i Nivå," skriver KFI til byrådsmedlemmerne.

Politistation i spil Derudover løfter KFI lidt af sløret for de kommende planer, hvor KFI blandt andet har fået en henvendelse fra Politiet, der leder efter et lokale på 200 m2 til den kommende politistation. Her er den tidligere Matas i spil, fremgår det af notatet. Ligesom det fremgår at Fredensborg Kommune er interesseret i at leje den gamle Fakta.

"KFI tilkendegav, at kommunen kan leje Fakta-butikken, mod at kommunen betaler for indretningen + for forbruget (el, vand og varme). Kommunen skal ikke herudover betale en leje pr. m2 for arealet," fremgår det af notatet.

Første spadestik i 2022 Ifølge KFI arbejdes der i øjeblikket med at få byggeprojektet sat på skinner.

"Det er endnu for tidligt at sætte eksakt dato på de forberedende arbejder til nedrivningen af de første bygninger i den eksisterende bymidte. De påbegyndes forhåbentlig til oktober. Det mest realistiske bud på første spadestik og nedlæggelsen af en grundsten til det nye byggeri er andet halvår 2022," lyder det fra KFI.