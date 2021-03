91-årige Ella Jensen fra Humlebæk brugte samlet 12 dage før det lykkedes for hendes familie og børnebørn at få en vaccinetid.

Efter voldsom corona-kritik: Nu er der svar fra Region Hovedstaden

Der har været et massivt pres på Region Hovedstadens coronahotline, fordi der er sendt flere invitationer ud til borgere end der er vacciner. Det betyder, at regionen desværre ikke har det ønskede antal tider til vaccination

Svaret kommer efter der har været voldsom kritik af Region Hovedstadens booking-system til vaccine, hvor blandt andre 91-årige Ella Jensen selv opgav og få en tid. Ella Jensen har ingen computer og derfor overlod hun opgaven til sin familie, der måtte kime regionen ned for at komme igennem. Samlet gik der 12 dage fra Ella Jensen forsøgte første gang til hun fik en tid.

"Jeg forstår godt, at det er frustrerende for de mange borgere, der har svært ved at booke en tid. Mit råd er at ringe igen senere, og måske forsøge om eftermiddagen hvor vi generelt oplever et mindre pres på telefonerne", siger Pia Andersen, sektionsleder ved Corona Hotlinen i Region Hovedstaden.