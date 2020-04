Borgere med nære pårørende på plejecentrene vil få direkte besked om de konkrete retningslinjer og kontaktoplysninger for at planlægge et besøg. Foto: Allan Nørregaard

Efter syv uger: Besøg tillades udendørs

I de seneste syv uger har der været lukket for alle besøg til beboere, og kommunen er klar over, at det har været en vanskelig tid. Formålet har været at holde Covid-19 ude af plejecentrene, og det er lykkedes - og det er stadig målet at undgå smitte på plejecentrene. Derfor er der opsat så stramme retningslinjer for besøg.