Efter spark og seksuel krænkelse: Fængsel og ud af landet

Da tiltalte gik i bad, og kvinden prøvede at flygte, indhentede han hende på gangen og trak hende tilbage i lejligheden. Kvinden havde besøgt to naboer, da manden kom og beskyldte dem for at have et seksuelt forhold. Efter at hun var blevet slået, sparket og krænket, faldt hun i søvn. I retten fortalte hun, at hun var lidt fuld - manden mente, at hun var meget beruset.