Hjemmeplejen i en af kommunens bysamfund døjer med påbud. Der er lagt en plan, men første påbud var ikke nok - det blev fastholdt efter et tilsynsbesøg i december. Foto: Thomas Olsen

Efter nyt tilsyn: Gammel medicin og for mange piller

Efter et år kæmper hjemmeplejen i Fredensborg stadig med mangelfuld dokumentation og dårlig medicinhåndtering.

Der er sket fremskridt, men slet ikke nok til at formilde Styrelsen for Patientsikkerhed, der var på opfølgende tilsyn i hjemmeplejeenheden i Fredensborg By i december sidste år.

Derfor opretholdes påbuddet.

Hjemmeplejen mangler systematik i journalføringen, og det er vanskeligt at få overblik over borgernes samlede helbredsproblemer, plejen og behandlingen. Desuden blev der fundet fejl i medicinhåndteringen, som styrelsen skønner var af alvorlig risiko for patientsikkerheden.