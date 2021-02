Løvens Hule blev optaget i sensommeren, og i dag er Nikolaj Tolstrup glad for, at ideen ikke fik medinvestorer - for de ville have solgt andelen for billigt.

Efter løvens hule: Salget er eksploderet

For få uger siden var SockiSocki med i DR1-programmet 'Løvens Hule', siden er succesen kun blevet større.

Fredensborg - 27. februar 2021 kl. 05:31 Af Trine Lønbro Kontakt redaktionen

- De næste iværksættere har tilført en lille ny ændring, der gør det lettere at parre sokkerne efter tøjvask, lød speakerens stemme i DR1-programmet 'Løvens Hule' for et par uger siden. På skærmen dukkede Nikolaj Tolstrup fra Humlebæk og hans partner David Noer fra Randers op og med sig havde de deres nyeste opfindelse: Flotte kvalitetsstrømper med en trykknap, der gør vasketøjet en del nemmere at ordne, da sokkerne hænger sammen og ikke bliver væk eller er svære at finde undervejs.

- Det er ret cool innovation, lød de rosende ord fra Just-eat-iværksætteren Jesper Buch, mens Mia Wagner tilkendegav, at opfindelsen var en gave til hende, der står for vasketøjet derhjemme.

Netop de flotte ord og hele præsentationen af produktet på en af de store tv-kanaler i primetime har givet de to iværksættere rigeligt at se til. Siden programmet er salget eksploderet, og mails fra glade kunder strømmer ind i lange baner.

- Det har været så vildt. Heldigvis var vi forberedte, så vi havde på forhånd sikret os et godt lager, og at hjemmesiden kunne klare presset, afslører Nikolaj og trækker på smilebåndet.

Held i uheld Trods de flotte ord, blev det alligevel ikke til nogen investering fra løverne i denne omgang. SockiSocki var på optagelsestidspunktet for nye på markedet til at være en god investeringscase. Afvisningen ærgrede i øjeblikket de to iværksættere, men det skulle snart vise sig, at der måske alligevel var lidt held i uheldet, lyder det fra Nikolaj.

- Vi udviklet os så meget siden optagelserne til programmet i sensommeren, at vi ville have solgt andelen af virksomheden alt alt for billigt, så på den måde er det godt nok, at det blev et nej, lyder det fra Nikolaj, der understreger, at han har været glad for, at de deltog i programmet.

- Jeg var lidt bekymret for, hvordan det ville blive klippet sammen - det er trods alt et underholdningsprogram, men det blev rigtig fint. Det har givet os rigtig meget omtale og trafik på siden at være, så det har været det hele værd.

I programmet opfordrede flere af løverne de to kammerater til at komme igen næste år, når SockiSocki havde fået lov at spire endnu mere. Om de vil følge det råd, er Nikolaj endnu ikke afklaret med. Det går nemlig rigtig godt uden deres investering på nuværende tidspunkt. Virksomheden vil i løbet af i år udkomme på markederne i mere end 12 lande.