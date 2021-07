Se billedserie Aksel Mosegaard Jørgensen får sit kørekort. I billedet fra venstre René Breum fra Breums Køreskole i Nivå og frivillige i Make-A-Wish, Pernille Arberg og Bente Alberg. Foto: Fred Jacobsen

Efter livstruende kræft: Nu kommer det til at køre for Aksel

Den 18-årige gymnasieelev fra Nivå har kæmpet med sygdom og fik søndag opfyldt et stort ønske

Fredensborg - 07. juli 2021 kl. 06:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Han vidste, at der skulle ske noget denne solbeskinnede søndag eftermiddag. Han vidste dog ikke, hvad det helt præcist ville være.

Men 18-årige Aksel Mosegaard Jørgensen stak et øjeblik sit hoved ud af vinduet på 1. sal på Smedebakken i Nivå og skulede ned på vejen, hvor han kunne fornemme, at nogle mennesker var begyndt at stimle sammen i pæn afstand for at sikre, at der dog var et øjeblik af overraskelse i det, der siden skulle ske.

Disse mennesker var den lokale kørelærer René Breum fra Breums Køreskole samt veninderne Bente Arberg og Pernille Alberg, begge fra Nivå, ikke så langt fra Smedebakken, og frivillige i organisationen Make-A-Wish.

Et trut i hornet Da tiden var inde og nærmede sig kl. 17, hoppede de ind i René Breums skolevogn, kørte frem til den rigtige adresse med Make-A-Wich flag flagrene ud af vinduerne, stoppede op, truttede et par gange i bilens horn for at signalere til Aksel og hans familie, at nu var de der.

Make-A-Wish Make-A-Wish Danmark opfylder ønsker for børn mellem 3-18 år i Danmark med livstruende sygdomme med henblik på at skabe håb, styrke og glæde.

Foreningen blev stiftet i 1999 af Erik Buus under navnet Ønskefonden.

Make-A-Wish Danmark har ca. 400 medlemmer – private, virksomheder eller foreninger. Der er til dato opfyldt over 2.000 ønsker.

Make-A-Wish Danmarks indtægtsgrundlag skabes udelukkende via medlemmers årskontingent samt donationer, bidrag og sponsorater.

Stort set alt arbejde udføres i Danmark af frivillige.

Se mere på https://www.makeawish.dk/ For det var den nøje tilrettelagte plan, som Aksel vidste lidt, og hans mor Camilla Lilholm Jørgensen og 'papfar' Martin Lilholm, en anelse mere om: Hornet fra bilen var signalet til, at nu skulle Aksel ud for at modtage det ønske, Make-A-Wish har gjort muligt.

Vidste der kom noget Det var - surprise, surprise - et kørekort til gymnasieleven fra Nivå, der lige er fyldt 18 år.

Noget betuttet og med et forventningsfuldt udtryk i ansigtet under den mørke krøltop bevægede Aksel sig ud på Smedebakken, hvor René, Bente og Pernille stod klar med bevis og diplom på, at organisationen spenderer et kørekort til Aksel.

"Jeg vidste, at der kom et eller andet," sagde han, da han havde sundet sig, og udbrød så: "Det er superfedt med et kørekort."

Livstruende kræft Kørekortet er på samme tid afslutning på et svært kapitel i Aksel Mosegaard Jørgensens liv, og begyndelsen på et lysere.

Den svære tid var præget af et længere forløb i kampen mod en lymfekræft, som Aksel og lægerne på Rigshospitalet dog nu har fået helt styr på nu. Aksel er rask, passer sin fitness og sit fritidsjob og tanker nu op til at begynde i 2. g på Espergærde Gymnasium efter sommerferien.

Og ja: Så også som elev hos Breums Køreskole, hvor han har første undervisningsdag den 16. august.

Det var under sygdomsforløbet, at en ungekoordinator på Rigshospitalet gjorde Aksel opmærksom på organisationen Make-A-Wish, der har som opgave at opfylde et ønske til børn og unge, der er truet af livstruende sygdomme.

En god forstyrrelse Så Aksel sendte for lang tid siden et ønske ind om en rejse med familien. På grund af covid-19 kunne det ikke lade sig gøre - og ønsket blev i stedet konverteret til et ovenud velkomment forløb, som skal resultere i et førerbevis.

"Ja, og så undskyld forstyrrelsen sådan en søndag eftermiddag," sagde frivillig Pernille Arberg, da 'ceremonien' der på Smedebakken var ved at klinge ud.

"Det var en rigtig god forstyrrelse," lød det taknemmeligt fra mor Camilla - og Aksel nikkede samtykkende.

