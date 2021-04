Det er dyrt for en borger at vinde en retssag over en kommune, fordi borgeren typisk skal have juridisk rådgivning og hjælp i det lange forløb op til selve retssagen - og den del bliver ikke dækket, selv hvis borgeren vinder retssagen. Og taber borgeren, er udgiften ruinerende for de fleste. Deri ligger et demokratisk problem, mener Anne Lyngbye Melsen.

Efter lang kamp mod kommunen: At kæmpe imod kan ruinere de fleste

Efter syv års juridisk kamp konstaterer Anne Lyngbye Melsen, ejer af ejendommen Lågegyde 145, at hun fik ret. Det har bare kostet hende langt over 600.000 kroner i regninger til advokater og rådgivere. Kun en mindre del dækkes af modparten.

- Det udgør et demokratisk problem. Jeg mener, at det er forkert, at man skal være velhavende for at få ret. De fleste mennesker ville have givet op for længe siden, og så havde kommunen vundet.