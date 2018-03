Her ses Nivå Centret i de glade dage i 2009. Fem år senere var butikslukningerne i gang, og der blev råbt efter politisk handlekraft for at bevare liv og handel centret. Lars Simonsen (R), formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget mener ikke, at politikerne har gjort for lidt. Vi har understøttet KFI?s planer, men stiller krav om borgerinddragelse og kvalitet, siger han. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Efter kritik af stilstand i Nivå: To spor for udvikling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter kritik af stilstand i Nivå: To spor for udvikling

Fredensborg - 10. marts 2018 kl. 06:01 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politikerne lover, at en stor Realdania-støttet plan ikke forhindrer et sidespor med en snarlig 1. etape af et nyt Nivå Center.

I den seneste uge har der været fokus på den byudviklingsplan for Nivå Bymidte, som Realdania vil støtte med 2,4 millioner kroner.

Ejerne af Nivå Centret, KFI, har udtrykt en skarp bekymring for, at en ny, stor helhedsplan vil forsinke udviklingsplanen for Nivå Centret i en årrække.

- Vi skal have en helhedsplan, men vi kan samtidig godt lave et mindre delprojekt i Nivå Centret - blot det ikke spænder ben for en helhedsplan. Og det kan være, at delprojektet bliver de to dagligvarebutikker, som KFI taler om. Helhedsplanen betyder ikke, at udviklingen af Nivå går i stå. Vi kan sagtens køre i to spor - så den bekymring har vi nu taget væk fra KFI, siger formanden Lars Simonsen (R) og tilføjer, at kommunen til enhver tid står klar til at samarbejde med KFI og tage stilling til konkrete planer.

For byrådsmedlemmet Bo Hilsted (S) var det afgørende at få noteret i referatet, at der er politisk fokus på at køre i to spor.

- Vi er enige om, at der godt kan køres et KFI-projekt om en centerdel uden at det venter på byudviklingsplanen. Jeg spurgte meget ind til det, og svaret lød, at det kan godt lade sig gøre. Jeg pressede på for at få ført til referat, at Nivå Centret ikke må tabe momentum, og spurgte nok også to gange, for mig og prins Knud. Og det kan lade sig gøre at gå i gang med en 1. etape, uden at vente på byudviklingsplanen, siger Bo Hilsted.

Lars Simonsen (R) har den opfattelse, at KFI har været oplyst undervejs i processen, også om et samarbejde med Realdania, og hvis der skulle opstå usikkerhed, nu eller senere i samarbejdet, opfordrer han KFI til at tage kontakt til forvaltningen eller ham som udvalgsformand.

relaterede artikler

Træt af ventetid: Centerejer siger nej tak til Realdania 06. marts 2018 kl. 04:22