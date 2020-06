Se billedserie Den mest markante ændring for projektet er de hvidpudsede vægge, der erstatter de mørke teglsten, og det giver et helt andet udtryk. På denne skitse understreges det, at boligerne placeres bag træerne.

Efter kritik: Se de nye skitser til seniorbofællesskab

Fredensborg - 11. juni 2020 kl. 09:49 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er gået lynhurtigt med at få tilrettet projektet for de 54 nye boliger i Fredensborgs nye seniorbofællesskab.

I 11. time opstod der kritik af arkitekturen, og derfor er lokalplanen blevet tilrettet, inden den nu igen er på vej i høring. De mørke teglsten er droppet, og i stedet lægges der op til at facaderne fremstår i hvid puds. Byggefeltet ud mod rundkørslen trækkes en meter væk fra rundkørslen, og den sydlige ende af byggefeltet forkortes med to meter.

Da arealet ligger på et område med høj bebyggelsesprocent, har ejeren både en forventning og et krav på at kunne bygge det samme antal kvadratmeter som før kritikken, og derfor er et byggefelt ved fælleshuset midt på selve grunden ændret. Nu kan der bygges i tre etager, ikke kun en etage.

Langs Kongevejen og ved rundkørslen har der hele tiden været lagt op til, at der kan bygges i tre etager. Investoren har flere gange understreget, at højden på byggeriet ikke kommer til at overstige trægrænsen.

Sagen skal behandles på et møde i Plan- Miljø- og Klimaudvalget den 15. juni og derefter sendes i høring. På grund af sommerferien forlænges høringsperioden, og der bliver inviteret til rundtur på ejendommen, hvor ejeren viser rundt og fortæller om projektet for seniorbofællesskabet Kongeparken, der kommer til at ligge i bebyggelsen Ulriksdal.

