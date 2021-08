Flere medlemmer af Fredensborg Erhvervsråd har protesteret over, at toneangivende byrådsmedlemmer tager dem til indtægt for en opbakning, som de aldrig har givet. Derfor blev kommuneplantillægget for et nyt butikscenter i Kokkedal udskudt. Foto: Format

Send til din ven. X Artiklen: Efter kritik: Nyt butikscenter sendes i nødspor et par måneder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter kritik: Nyt butikscenter sendes i nødspor et par måneder

Fredensborg Erhvervsråd får nu mulighed for at behandle sagen om et butikscenter med 25.000 kvadratmeter udvalgsvarer i Kokkedal. Sagen blev udsat på mandagens byrådsmøde.

Fredensborg - 30. august 2021 kl. 20:02 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

For sommerferien blev medlemmerne af Fredensborg Erhvervsråd orienteret om byggesagsbehandlingen i kommunen, men selskabet på Gl. Humlebæk Kro blev ikke orienteret om kommuneplantillægget for et nyt butikscenter i Kokkedal.

Men det havde været diskuteret løbende, har borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) og Lars Simonsen (R) gentagne gange fortalt. De har også sagt, at det lokale handelsliv støtter planerne om 25.000 kvadratmeter udvalgsvarer i et nyt butikscenter, heraf 10 butikker på mellem 500 og 750 kvadratmeter - en udlægning, som Lars Simonsen som formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, fik hug for allerede før sommerferien af Nivå Centrets Henrik Sidney.

I de seneste to uger er den opbakning blev undsagt endnu engang af Jan Martin Hansen, formand for Humlebæk Centerforening, der også sidder i Fredensborg Erhvervsråd. Senest i weekenden, hvor Jan Martin Hansen afviste borgmesterens opfattelse af, at Fredensborg Erhvervsråd støtter projektet. Forviklingerne betyder, at sagen er blevet udsat og ikke blev behandlet på mandagens byrådsmøde. Til det næste møde i Fredensborg Erhvervsråd den 15. september skal sagen behandles.

- Vi har ikke noget ønske om, at butikscentret i Kokkedal skal skade vores andre bysamfund. Det er åbenbart de 10 butikker på 500-750 kvadratmeter, som skaber bekymring, og det vil vi gerne lytte til, inden vi tager en beslutning, siger Lars Simonsen (R), der gentager, at han som udvalgsformand orienterer sig efter mange input, herunder også de analyser, som viser en ganske lille påvirkning af det eksisterende handelsliv.

Kø ved håndbremsen Sagen blev diskuteret på de indre linjer i weekenden efter artiklerne i Frederiksborg Amts Avis, og det er muligt, at SF faktisk var først til at foreslå en udskydelse af sagen for at høre Fredensborg Erhvervsråd. Det skete søndag over middag, senere efterfulgt af en mail fra borgmester og udvalgsformand. SF ønsker desuden en klimamærkning af projektet, eftersom det tidligere er vedtaget, at det skal være en del af alle politiske sager.

Det er et tillæg til kommuneplanen, som er til debat i øjeblikket. En lokalplan for det konkrete butikscenter, boliger, hotel, biograf og en ny skole til NGG kommer umiddelbart efter, at byrådet har vedtaget tillægget til kommuneplanen.

I en lokalplan kan der sættes yderligere begrænsninger, men hvorfor sætte så løse rammer i kommuneplantillægget, hvis politikerne reelt ikke ønsker 10 butikker på 500-750 kvadratmeter, lyder kritikken.

Selvom 750 kvadratmeter er en stor butik, åbner mange kædeforretninger med for eksempel tøj og isenkram i lige så store butiksarealer.