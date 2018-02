Efter gårdbrand: For varmt til brandundersøgelser

Det var ganske enkelt for varmt, fremgår det af politiets døgnrapport. Branden blev meldt via 112 tirsdag klokken 14.53, og den kom under kontrol, men stuehuset stod ikke til at redde. En 50-årig mand blev kørt til sygehuset med ambulance til undersøgelse for røgforgiftning, men ellers kom der ikke nogle mennesker til skade, oplyser politikommissær Bruno Witting-Hansen, Nordsjællands Politi.