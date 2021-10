Artiklen: Efter et år: Nu sker der igen noget i den Irma, der fik en halv by i oprør

- Jeg glæder mig til at vedkommende kan tiltræde og få etableret et fantastisk samspil med vores gode og loyale kunder i Humlebæk, oplyser Jan Larsen, der før sommerferien tiltrådte som salgsdirektør i Irma i Humlebæk.

Han er et kendt navn for mange af de mennesker, der var med til at presse på for at få Irma til Humlebæk i årene omkring 2002. Dengang var han også ansat i Irma. Siden har Jan Larsen været ansat uden for Irma, men han husker udmærket de engagerede kunder i Humlebæk, fortæller han.