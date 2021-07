Efter 3,5 måned med hul i væg til nabo gik Charlotte til klagenævnet

Charlotte Kock Mogensen gik i februar til Beboerklagenævnet, fordi hun ikke oplevede, at Domea og Humlebæk Boligselskab tog kritikken af brandhuller alvorligt nok. Allerede i november havde en anden beboer sendt den første klage til kommunen som tilsynsmyndighed. Foto: ALLAN NORREGAARD

Charlotte Kock Mogensen gik til Beboerklagenævnet, da et gennemgående hul i hendes lejlighed ikke var blevet lukket efter tre en halv måned.

Fredensborg - 12. juli 2021 kl. 06:35 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Der er faktisk en historie fra Enebærhaven i Humlebæk, der endnu ikke er blevet fortalt i sagen om byggesjusk og huller i brandvæggene. Charlotte Kock Mogensen, der bor i Enebærhaven, gik i februar til Beboerklagenævnet, fordi et gennemgående hul ind til en nabolejlighed ikke var blevet lukket i perioden fra begyndelsen af november 2020 og til den 20. februar i år.

»Således er situation den, at der nu er gået 3.5 mdr., siden man har konstateret de ovenfor nævnte problemer i mit lejemål, uden at disse er blevet bragt i orden. At bo med defekt elkabel i væggen og ulovlige åbninger i murværket, der medfører lugtgener og udgør en betydelig risikofaktor i tilfælde af brand, finder jeg uacceptabelt. Jeg er af den opfattelse, at Humlebæk Boligselskab har det overordnede ansvar for, at jeg som lejer kan bo trygt og sikkert i mit lejemål, hvilket p.t. ikke er tilfældet«, skrev hun til Beboerklagenavnet i februar.

To måneder senere sendte Domea en elektriker til hendes lejlighed for at lukke hullet. Kort efter fandt hun yderligere syv ulovlige huller bag kabelskinnerne, og det blev udbedret i begyndelsen af maj, hvorefter Charlotte Kock Mogensen frafaldt klagen til Beboerklagenævnet.

Sådan faldt ordene Dagene i midten af maj er også interessante i denne sag. Den første artikel om byggesjusk i Enebærhaven blev bragt i Frederiksborg Amts Avis onsdag den 12. maj.

Omtrent samtidig var Fredensborg Kommune som tilsynsmyndighed gået ind i sagen efter beboerklager med billeder af huller i brandvægge og mellem etaetageren.

Den 17. maj skrev Humlebæk Boligselskab dette i et svar til Fredensborg Kommune:

»Fremadrettet vil der hver gang vi har en flyttelejlighed blive kigget efter disse forhold, der er ca 20 fraflytninger om året hvor lejemålene vil blive gennemgået.«

To dage senere, den 19. maj, skrev kommunen dette i en mail til boligselskabet.

»Du skriver, at I fremadrettet vil gennemgå lejlighederne når de fraflyttes - det bliver jeg nødt til at sige til dig/Jer, det er ikke godt nok.

I er nødt til, at få gennemgået alle lejlighederne nu, så I får et overblik, og kan lave en samlet handleplan hurtigt, for en indsats, der hvor der måtte vise sig at være udfordringer som er af sikkerhedsmæssig karakter.«

Den 21. maj svarede Humlebæk Boligselskab:

»Vi afholdte møde i går som skrevet både med rådgiver og Domea byg og entreprenøren. Vi blev enig om at lave en gennemgang med 20 boliger for at kortlægge om der er et problem, dette vil ske den 16-17-06 2021«

Domea svarer som debat Domea og Humlebæk Boligselskab har en anden udlægning af sagen, der kan læses i debatindlægget under denne artikel. Debatindlægget fungerer også som svar på de spørgsmål, som Frederiksborg Amts Avis har stillet til Domea.dk siden onsdag i sidste uge. Ud over en opfordring til at komme med nuancer i sagen, fik Domea også disse spørgsmål:

1. Hvordan kan det være, at der skal medieomtale og nu to påbud fra kommunen - og først derefter laver Domea en gennemgang og udbedring af samtlige lejemål?

2. Kan Domea love beboerne i Humlebæk, at der efter udbedring ikke kommer nye artikler i Frederiksborg Amts Avis? Med artikler forstås ny fotodokumentation med påvisning af huller mellem etagerne, der stadig ikke overholder bygningsreglementer?