Efter 29 år lukker byens ikoniske tøjbutik

Henrik Sidney lukker sin butik med ophørsudsalg i november. Trofaste kunder har båret ham igennem centrets forfald, og han har fravalgt at rykke med over i den bymidte, der står klar i Nivå om nogle år.

04. september 2021

1000 kroner! Så mange penge manglede i regnskabet for en af de første åbningsdage i 1993, og Henrik Sidney gik alle tallene igennem med en tættekam og fandt ud af, at han havde snydt sig selv i en handel med en særlig købekraftig kunde. - Det var mange penge dengang, så jeg opsporede manden og ringede til ham og fortalte, at han havde betalt for lidt, og han kom ned dagen efter for at betale. Han handler her stadig, og det er noget af det bedste ved de 29 år. Kunderne i Nivå har været enormt trofaste - meget mere end i Espergærde Centret, hvor jeg havde butik før 1993. Derfor er Nivå også min butik, fortæller Henrik Sidney, der også har herre- og dametøjsbutik i Nærum.

- Folk plejer at sige, at jeg kan sælge sand i Sahara, men det er ikke helt rigtigt. Jeg plejer at sige, at vi ikke sælger, men vi servicerer. Vi kender kunderne, og de skal helst have en god oplevelse. Hvis jeg sælger en blomstret skjorte til en mand, der skal til en familiefødselsdag, så skal folk helst sige "Hold kæft, hvor er du smart". Ellers overskrider han jo ikke den grænse og for noget sjovt og godt tøj næste gang, han kommer her.

En dyr EM-sejr Igennem årene har Henrik Sidney været formand for Nivå Centerforening og dermed drivkraft i en lang række initiativer, og han har fundet på mange sjove ting i selve butikken.

Under EM i 2012 lavede han en konkurrence, hvor alle kunder ville få tilbagebetalt pengene for deres køb, hvis Danmark vandt 1-0 over Holland i en af de første kampe. Og det skete - så den sejr var dyr for Henrik Sidney, der heldigvis konstaterede, at man kunder købte mere tøj for de penge, som de havde »vundet«.

Og i dagene efter skruede han lidt på oddsene, så Danmark skulle vinde 2-0 over Portugal...

I disse dage er sommerudsalget ved at slutte i Sidney & Co, og derefter bliver butikken fyldt op med vintervarer, indtil engang i november.

Henrik Sidney vil ikke ind i en nærmere forklaring på, hvorfor han har indgået en aftale med KFI om opsigelse af lejemålet - uden at han kommer med over i den nye bymidte, som han i øvrigt kalder en bymidte, ikke et center.

Selvom der kommer udvalgsvarer i den nye bymidte, vil det være langt færre kvadratmeter end i det eksisterende center, hvoraf størstedelen har stået tomt i en årrække. Når Henrik Sidney i november lukker butikken i Nivå Centret, mister området en stædig og vidende ambassadør for, at en bymidte skal have en form for handelsliv for også at være levende. Den fakkel må andre tage op i de måneder og år, der kommer.