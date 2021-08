Over 1500 borgere skal skifte læge, men de er sikret en lokal læge i Fredensborg, da Fredensborg Lægehus ansætter en ny læge og er klar til at overtage patienterne. Foto: Hans-Jørgen Johansen (arkiv)

Efter 21 år stopper en af byens læger

Fredensborg - 10. august 2021

Praktiserende læge Henrik Boeg lukker sin lægeklinik på Jernbanegade 3 i Fredensborg. Dermed skal omkring 1550 borgere skifte læge, men de behøver ikke at frygte lægemangel, da Fredensborg Lægehus er klar til at overtage patienterne og udvider lægehuset med en læge.

Henrik Boeg startede lægepraksis i Fredensborg den 1. januar 2000 og har alle årene drevet klinikken sammen med sin hustru, der var klinikkens sygeplejerske. Han fortæller åbent om baggrunden for, at klinikken siden maj måned har været lukket og officielt lukker ned her i august.

- Vi lukkede, fordi jeg gik ned med flaget på grund af al for meget arbejde i for lang tid, og da min kone fik konstateret brystkræft, blev vi sygemeldt begge to. Jeg vil gerne takke alle mine andre lægekolleger i byen, som har stillet sig til rådighed for mine patienter siden min sygemelding, siger Henrik Boeg, der ellers først havde planer om at lukke klinikken og gå på pension om nogle år.

Han forventer, at alle klinikkens patienter i løbet af få uger får et brev fra Region Hovedstaden. Her får de mulighed for at blive tilknyttet Fredensborg Lægehus eller vælge en anden læge. I det tilfælde hvor en læge stopper, er det gratis at skifte læge, men man skal vente på brevet fra Region Hovedstaden - ellers vil et lægeskifte koste et mindre gebyr.

Fredensborg Lægehus, der ligger tilknyttet Lystholm, har ansat praktiserende læge Charlotte Rask. Dermed tæller Fredensborg Lægehus nu fire læger, fortæller praktiserende læge Henrik Rømer. Lægehuset har også lægerne Rikke Sund og Ditte Erlangsen.