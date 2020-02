Se billedserie Som del af konceptet i det kommende bofællesskab i Nivå er der både en vært og en vicevært på stedet. Det giver mulighed for tilkøb af service som for eksempel rengøring.

Efter 13 år: Nu kommer der boliger med nyt koncept

Fredensborg - 06. februar 2020 kl. 13:20 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu kommer der 148 boliger på arealet nord for Nivå Centret tæt på lergravssøerne og Nivå Havn. Plushusene præsenterer et bofællesskabskoncept, hvor børnefamilier og aktive voksne 55+ kan bo til leje i moderne rækkehuse eller lejligheder. Der er fri adgang til et stort fælleshus og fælles udearealer, skriver Plushusene i en pressemeddelelse.

Plushusene har et bofællesskab klar til indflytning i Høje Taastrup til efteråret, og om halvandet år skal den første etape af Plushusene i Nivå stå klar. Det bliver på den østlige del af arealet, der i mange år har været ejet af MT Højgaard.

- Vi oplever stor interesse for vores koncept og glæder os over at kunne komme i gang med endnu et site. Vores bofællesskaber etableres tæt på de større byer, og der skal desuden være gode muligheder for daglig kontakt med naturen. Samtidig skal det være tæt på indkøb, skole og med let adgang til offentlig transport. Disse parametre er alle opfyldt ved området i Nivå, udtaler Martin Kring, CEO i Plushusene.

Punkthuse og en vært Plushusene-bebyggelsen kommer til at bestå af 148 boliger fordelt på rækkehuse i to etager på 109 kvadratmeter, punkthuse i henholdsvis 3 og 4 etager med boliger på mellem 76 og 91 kvadratmeter og generationshuse i tre etager med en mindre bolig i stueplan og en 2-plans familiebolig på 1. og 2. sal.

Dertil kommer et fælleshus med spisesal, hyggelounge, børnehule, boldspilsrum, fitness, atelier, værksted og gæsteværelser. Mellem husene etableres grønne kiler med opholdszoner, nyttehave og legeplads. For fællesarealerne inde som ude gælder det, at de indrettes med fokus på at skabe møder på tværs af beboerne.

CEO i Plushusene, Martin Kring, forklarer i pressemeddelelsen:

På skitsen ses den nordøstlige del af arealet, syd for den ene lergravssø og med banelinjen ude til højre. Det er situationsplanen over det kommende byggeri.



- Vores mål er at skabe et tæt naboskab på tværs af generationer med gode sociale relationer og øget livskvalitet til følge. Vi kommer til at have mange aktiviteter på stedet, som drives eller hjælpes i gang af en fast tilknyttet vært, som har sin daglige gang på stedet. Aktiviteterne målrettes beboernes ønsker og interesser og bidrager til, at beboerne oplever at høre til i fællesskabet. De føler sig trygge og kan få et pusterum fra hverdagens mange praktiske gøremål eller hjælp hertil. En vigtig aktivitet er fællesspisningen 4-5 gange om ugen. Derudover dannes klubber som for eksempel løbeklub, kortklub og vinklub.

En motiveret ansøgning For at komme i betragtning til en bolig i Plushusene, skal man som det første deltage i informationsmøde. Har man fortsat interesse i en bolig, åbnes der op for at udfylde en motiveret ansøgning med spørgsmål til husholdningen og husholdningens interesser. Der er altså ikke en først-til-mølle venteliste, men en proces der skal sikre, at bofællesskabet også på sigt bliver aktivt og velfungerende. De første beboere forventes at kunne flytte ind i efteråret 2021.

Sagen i stikord Arealet blev oprindeligt solgt af Den Hageske Stiftelse, der i 2006 fik 102,4 millioner kroner i en handel med to pensionsselskaber.

Få år efter ramte finanskrisen, MT Højgaard overtog fra Tryg Ejendomme og Nordea Pension Danmark, og siden 2011 har projektet ligget stille.

Dengang forsøgte MT Højgaard at få lov til at bygge i otte etager, men de planer fik aldrig opbakning.

Plushusene er etableret i 2018 af CASA Group og NREP.

Til sammen investerer de to selskaber i den nye virksomhed, med en vision om at skabe et helt nyt og unikt lejeboligkoncept, som bygger på de nyeste trends og behov inden for co-living.

Der forventes opført 10-12 større ejendomskomplekser i Danmark med i alt cirka 2000 boliger med et beboermix beståede af børnefamilier og aktive voksne 55+.