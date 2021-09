2. sal i Egedalsvænge er et sted, hvor Anne-Marie Nygaard har råd til at bo, men hun har svært ved at klare trapperne. At flytte i seniorbolig giver en voldsom stigning huslejen - og egentlig har hun bare brug for en elevator. Men det er svært at få boligselskaberne til at investere i elevatorer - det bliver stemt ned, fordi det giver alle en huslejestigning, ikke bare de, der har behov. Foto: ALLAN NORREGAARD

Dyrt at flytte: Husleje spænder ben på to måder

Hvis et beboerflertal entydigt fokuserer på husleje, kan det ramme dem selv som en boomerang, når de på et tidspunkt bliver svagt gående og får problemer med trapperne. Tiden er inde til at støtte op om elevatorer i de gamle etageejendomme, mener Grethe Troensegaard.

Fredensborg - 29. september 2021 kl. 06:28 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

De almene boliger har i sin DNA, at de udspringer af et fællesskab og en ide om, at det kan lade sig gøre at bygge gode lejeboliger til en rimelig pris. Grethe Troensegaard, medlem af Seniorrådet i Fredensborg Kommune, har længe haft den opfattelse, at beboerne i de almene boliger overser en vigtig udfordring, hvor de besidder en nøgleperson i løsningerne. Under dække af at holde huslejen i ro ender de med at gøre det svært for de svageste af egne beboere - sådan lidt polemisk italesat.

- Jeg har prøvet at forklare det i mange år. For det er ikke kun et økonomisk spørgsmål, når eksempelvis Hejrevangens Boligselskab siger nej til at lave taglejligheder og samtidig få elevatorer. Det er også et socialt problem, fordi de gangbesværede beboere bliver ensomme i deres lejligheder, hvis de ikke kan komme ud, siger Grethe Troensegaard og tilføjer, at der på landsplan er ved at komme øget fokus på netop tilgængeligheden i de velfungerende almene boligområder.

- Nu bliver der også talt om byfortætning, fordi det er jo et andet problem. Vi har ikke arealerne til at bygge nyt, og derfor er det oplagt at kigge på de boliger, som vi allerede har og vurdere, om vi kan bygge en ekstra etage. - Når jeg spørger i Hejrevangens Boligselskab, får jeg det svar, at det blev der sagt nej til for seks år siden - men seks år... Der er sket meget siden dag. SF og DF taler lokalt så meget om, at vi skal bygge billige boliger, men hvordan og til hvem? I flere almene boligselskaber er huslejen så lav, at den er helt ude at trit med markedet, og den kan sagtens bære en lille forhøjelse for at etablere elevatorer, argumenterer Grethe Troensegaard.

Sagen i stikord Anne-Marie Nygaard fortalte lørdag i Frederiksborg Amts Avis, at hun vil stige knap 4.000 kroner i månedlig husleje efter boligsikring, hvis hun skal flytte i seniorbolig for at undgå trapperne.

Dermed satte hun ansigt på en udfordring, der rammer mange ældre, der bor i etageejendomme. Det er dyrt at undgå trapperne, og det kan koste i social trivsel både at blive boende og at flytte.