Dyr udskiftning af nødkaldssystem og låse

Derfor er en udbudsproces igangsat, hvis resultat bliver kendt senere i april og forventes implementeret i begyndelsen af 2022. Samtidig bør dørlåsene i hjemmeplejen skiftes, da de har været anvendt siden 2008 og er ved at være udtjent, fremgår det af en dagsorden for Fredensborg Kommunes Social- og Seniorudvalg. Udskiftningen af låsesystemerne forventes dog først at blive sendt i udbud i 2. kvartal af 2021. Den samlede udfordring lyder på 7-10 millioner kroner og er meldt ind som økonomisk udfordring i forbindelse med budgetforhandlingerne 2022. Udbuddet af nødkaldssystemerne sker i samarbejde med Helsingør Kommune. Den løbende drift af nødkaldssystemerne varetages nemlig af Hjælpemiddelcentralen, som de to kommuner samarbejder om. Udgiften til selve nødkaldssystemet, der skal udskiftes, forventes at være en engangsudgift på 3-5 millioner kroner, mens udgiften til et nyt låsesystem forventes at være en engangsudgift på 4,5 millioner, ud fra nabokommuners erfaringer.