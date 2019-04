Foto: Allan Nørregaard

Dusør for nye kollegaer

Fredensborg - 09. april 2019 kl. 04:34 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredensborg Kommune giver nu 5.000 kroner i dusør til medarbejdere, der kan finde en ny og egnet kollega til hjemmeplejen. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Manglen på medarbejdere til at passe ældre og syge borgere er blevet så stor i Fredensborg Kommune, at politikerne har vedtaget at give 5.000 kroner i dusør.

Pengene bliver udbetalt til faste medarbejdere, der finder en ny kollega til ældre og sundhedsområdet. De 5.000 kroner bliver udbetalt, når den nye kollega har været ansat i tre måneder.

- Vi ved fra det private erhvervsliv, at en stor del af rekrutteringen foregår via medarbejdernes netværk, og det vil vi gerne lære af, forklarer Hans Nissen (S), formand for Social- og Seniorudvalget i Fredensborg Kommune.

Beslutningen bliver godt modtaget af Lene Lindberg, der er formand for FOA i Nordsjælland.

- Det er første gang, at jeg i den kommunale sektor hører om en dusør for at rekruttere nye medarbejdere, og det virker umiddelbart underligt. Men jeg ved, at medarbejderne vil være glade for ordningen. Dusøren kan betyde, at kommunen finder nye medarbejdere til ældre og sundhedsområdet, der kommer med et positivt indtryk af kommunen og hurtigt falder til hos kollegerne, vurderer Lene Lindberg.

Hun glæder sig over, at dusøren til medarbejderne er et af mange initiativer i en ny rekrutteringsplan i Fredensborg Kommune. Udover dusøren bliver det blandt andet lettere at uddanne sig på voksenløn, og der kommer ekstra tillæg for at arbejde på skæve tidspunkter, ligesom kommunen intensivt forsøger at uddanne ledige til ældreområdet.

- Noget skal der også ske, for kommunerne i Nordsjælland kan ikke blive ved med bare at stjæle medarbejderne fra hinanden, siger Lene Lindberg og tilføjer, at manglen på plejepersonale er et problem i mange af landets kommuner.