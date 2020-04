Se billedserie Kongefamilien kom med kongeskibet til Helsingør for at tage sommerophold på Fredensborg Slot, og en lille pige løb frem for at hilse - helt spontant. Dav Margrethe, sagde hun en søndag i maj 1973. Foto: Kenn Thomsen

Dronningens liv i billeder: 16 fantastiske øjeblikke

Fredensborg - 16. april 2020 kl. 05:01 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Dav, Margrethe!

En søndag i maj 1973 brød en lille pige frem fra de tætte tilskuerrækker, da Dronning Margrethe og prins Henrik var ved at forlade Kongeskibet Dannebrog i Helsingør.

På billedet ser man pigen gå et par skridt foran dronningen. Prins Joachim har vendt sig for at kigge nysgerrigt på hende, og kronprins Frederik går i sine egne tanker. Dronningen smiler. Det ser hyggeligt og afslappet ud.

Tæt på sommerhjemmet, Fredensborg Slot, har dronningens liv været fyldt af arbejdsopgaver og fornøjelser, viser udpluk af billedarkivet på Frederiksborg Amts Avis.

I Nordsjælland har Dronning Margrethe altid været tæt på befolkningen, og det stråler ud avisens rige billedarkiv med nedslag i dronningens færden i Nordsjælland. Det er en skøn blanding af officielle pligter, fornøjelser og i glimt også det familieliv, der kan anes i billederne.

Enkelte ting går igen. Hvert år i marts, april eller maj har Dronning Margrethe indledt sit sommerophold, hvor hun flytter ud fra Amalienborg Slot og flytter på Fredensborg Slot. I mange år med prins Henrik og børnene, og ofte var det tradition, at de kom via Helsingør med Kongeskibet Dannebrog. Senere var det kun Dronning Margrethe og prins Henrik, der tog imod Fredensborgs traditionsrige fakkeltog for at byde regentparret velkommen, og sidste år var det kun dronningen, der stod på trappen foran slottet.

De årlige kongejagter er også tradition, og de foregik i mange år med frokost i Badstueslottet ved Frederiksborg Slot og jagt i Freerslev Hegn. Senere blev det Gribskov, hvor prins Henrik eller kronprinsen var vært for selve jagten, og senere bød dronningen på taffel for deltagerne på Fredensborg Slot - altid med vildtparade efter skumringstimen foran Fredensborg Slot.

En stor del af billedarkivet viser dronningens liv omkring Fredensborg med sommerteater og ballet i "baghaven", og slottet som kulisse, da Dronning Elisabeth i 1979 under et stort statsbesøg fik en brun vallak af Landbrugsrådet.

Men der er også billeder fra Dronning Margrethes arbejdsopgaver. Elise Munkberg var indlagt på 8. sal i gigantbyggeriet Herlev Sygehus, da Dronning Margrethe i oktober 1976 officielt indviede sygehuset. Dronningen gik først til patienterne for at hilse på dem, skrev Frederiksborg Amts Avis. Et år tidligere er der gode billeder af dronningen, der slår et søm i Flyvevåbnets nye fane.

Og så er der naturligvis statsbesøgene. Lyden af en helikopter, der lander i Fredensborg Slotshave, kan ikke indfanges på et billede - men det kan spændingen og glæden ved at modtage den amerikanske præsident George Bush og hustruen Laura , ligesom der også er historiske billeder af det rumænske præsidentpars statsbesøg i 1980 - dage, hvor ordene i talerne nok er blevet finpudset og afvejet længe, en disciplin som Hendes Majestæt Dronningen i øvrigt mestrer. Klik på billederne for at se billedserien.