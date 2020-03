For første gange i mange årtier ankom Dronning Margrethe torsdag aften til sit forårsophold på Fredensborg Slot uden at blive modtaget af fakkeltoget. Det skete samtidig med nyheden om, at fejringen af dronningens 80 års fødselsdag er aflyst. Foto: Thomas Olsen (Arkiv).

Dronningen er nu på slottet - og aflyser fødselsdag

I lyset af udbredelsen af COVID-19 og følgerne heraf for samfundet, har Dronningen besluttet, at alle Kongehusets planlagte aktiviteter og begivenheder i forbindelse med den kommende 80-års fødselsdag i april aflyses.

Om den aktuelle krise udtrykker Dronningen:

”Danmark og verdenssamfundet står netop nu i en meget vanskelig situation. Vi har alle et særligt ansvar for at tage hensyn til hinanden og sammen bidrage til, at Danmark kommer godt igennem de meget store udfordringer, som landet står overfor. Jeg appellerer derfor til, at vi alle følger regeringens og myndighedernes anvisninger og passer på hinanden."

"Jeg vil gerne rette en dybtfølt tak til det danske sundhedspersonale og de myndigheder, institutioner, virksomheder og enkeltpersoner, som udviser stor handlekraft og omsorg for den danske befolkning, så vi sammen kan komme igennem denne vanskelige tid.”