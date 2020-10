Byrådsmedlem Freja Brabæk Kristensen har smækket med døren og forladt Dansk Folkeparti i vrede. Arkivfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Dramatisk udvikling: Smækker med døren og forlader DF Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dramatisk udvikling: Smækker med døren og forlader DF

Efter et kaotisk forløb forlader Freja Brabæk Kristesen Dansk Folkeparti og smækker med døren. Hun fortsætter i byrådet som løsgænger

Fredensborg - 14. oktober 2020 kl. 12:30 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

Første version var rigtig. Byrådsmedlem Freja Brabæk Kristensen har smækket med døren og forladt Dansk Folkeparti i vrede. Det erfarer Lokalavisen Uge-Nyt. Uge-Nyt har forgæves forsøgt, at få en kommentar fra Freja Brabæk Kristensen, men sn.dk/Fredensborg skrev mandag formiddag, at Freja Brabæk Kristensen havde meldt sig ud af Dansk Folkepart og fortsatte i byrådet som løsgænger. Artiklen var baseret på et debatindlæg som Freja Brabæk Kristensen selv havde sendt, hvor hun havde undladt at skrive, at hun var medlem af DF, men skrev derimod, at hun bestred en række andre udvalgsposter.

Læs også: Byrådsmedlem trækker sig som kandidat for Dansk Folkeparti

Vil bruge sin 'fritid' i byrådet Samtidig skrev, at hun fortsatte i byrådet i sin 'fritid'. På sn.dk blev artiklen senere ændret, efter flere henvendelser fra medlemmer af Dansk Folkeparti, mente, at det var en fejl. Nu viser det sig, at den første version af historien var rigtigt.

Lokalavisen Uge-Nyt erfarer på baggrund af flere kilder i partiet og det debatindlæg hun efterfølgende sendte, at der tegner der sig et klart billede af et mildest talt kaotisk forløb som startede på partiets opstillingsmøde i lørdags. Her var Dansk Folkepartis lokalafdeling i Fredensborg samlet for at vælge kandidater til valget næste år.

Fik kun sin egen stemme Ved opstillingsmødet i lørdags fik Freja Brabæk Kristensen dog kun sin egen stemme, hvilket hun mildest talt ikke var tilfreds med, efter hun har siddet tre år i byrådet for Dansk Folkeparti.

Og da et flertal af medlemmerne samtidig valgte, at der ved næste valg skal være partiliste opstilling, forlod Freja Brabæk Kristensen mødet i vrede.

Partiliste opstilling betyder, at de personlige stemmer ikke ikke går til personen krydset er sat ved, men til den der er øverst på partilisten, indtil der er nok stemmer til et mandat, og så går stemmerne videre til næste kandidat på listen.

Overvejede sin fremtid Efterfølgende sendte Freja Brabæk Kristensen en pressemeddelelse til avisen.

"Efter gårdsdagen opstillingsmøde i Fredensborg Lokalforening har jeg besluttet ikke, at genopstille for DF!", skriver hun.

I samme meddelelse skriver hun, at hun vil bruge sin fritid på politik, hvilket mange har undret sig over betydningen af.

"Jeg forsætter min fritid i byrådet og gør min indflydelse gældende," skriver hun.

Meldte sig ud mandag aften Det næste halvandet døgn, overvejede Freja Brabæk Kristensen så sin politiske fremtid indtil hun mandag aften kl. 18.39 meddelte Dansk Folkeparti, at hun ikke længere var medlem af partiet.

Ifølge Lokalavisen Uge-Nyts oplysninger har Freja Brabæk Kristensen meddelt borgmester Thomas Lykke Pedersen (S), at hun fortsætter i byrådet som løsgænger.

Dansk Folkepartis andet byrådsmedlem, Flemming Rømer, bekræfter dog, at Freja Brabæk Kristen kun fik sin egen stemme ved opstillingsmødet:

"Det taler vist for sig selv. Hvis man ikke får andre stemmer end sin egen så er der noget galt," siger han.

Flemming Rømer vil ikke kommentere sagen yderligere, men siger,

"Freja har meldt sig ud og det tager vi til efterretning," siger han.