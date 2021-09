Domea gav forkert svar: Bøvl med husleje i plejeboliger trækker ud

Beboere og deres pårørende har været forvirrede over Domeas kommunikation, der til mindst en borger har været forkert. Nu understreger Domea som udlejer, at alle beboere vil få direkte besked om tilbagebetaling af husleje.

Det tager Domea en del måneder at regne ud, hvad beboerne på Skovgården skal have retur, fordi de har betalt for høj husleje.

Fredensborg - 24. september 2021 kl. 04:55 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Flere beboere i Skovgårdens plejeboliger undrer sig over Domeas kommunikation i sagen om for høj husleje.

Brevet fra boligselskabet til de ofte svage og demente beboere har ikke været særlig klar, efter at Fredensborg Kommune opdagede en fejl i beregningen af huslejen og bad Domea som udlejer om at rette fejlen. Sådan lyder kritikken.

Frederiksborg Amts Avis har set dokumentation for, at en pårørende har skrevet til Domea og spurgt til en korrektion af husleje med tilbagevirkende kraft.

Svaret fra Domea lød, at den pårørende skulle tage kontakt til Udbetaling Danmark, og først senere og med kommunens hjælp blev det opklaret, at det er Domeas opgave at tilbagebetale huslejen - ikke Udbetaling Danmark.

Det opfattes som uklar kommunikation fra udlejers side til en gruppe mennesker, som ikke er særlig ressourcestærke.

Domea har undersøgt, hvordan Domeas kundeservice kan give et forkert svar. Det er ikke lykkedes Domea at genfinde korrespondancen - skulle det være sket som her udlagt, beklager Charlotte Nørbak, direktør for Byggeri og udvikling, at der er blevet henvist til Udbetaling Danmark.

Alle får klar besked

Da fejlen blev opdaget, fik beboerne et brev med besked om, at huslejen fra den 1. juli og fremadrettet ville blive sat ned.

Beløbene varierer mellem 800 og 900 kroner om måneden. Imidlertid omtalte brevet ikke med ét eneste ord tilbagebetaling af den husleje, som mange beboere allerede havde betalt for meget. Desuden er der også indbetalt et for højt indskud, heller ikke nævnt i brevet.

Charlotte Nørbak, Direktør for Byggeri og udvikling i Domea, har tidligere forklaret her i avisen, at beboerne vil få penge tilbage. At det skal tage flere måneder skyldes, at beregningen er individuel og mere kompliceret at lave, end at nedsætte huslejen fremadrettet, oplyser hun, uden dog at gå i detaljer med den beregning.

Frederiksborg Amts Avis har bedt Domea bekræfte, at alle beboere får direkte besked om, at de får tilbagebetalt et beløb svarende til at de har betalt for høj husleje og for meget i depositum. Og at tilbagebetalingen sker uden at de skal gøre noget. Det bekræfter Charlotte Nørbak.