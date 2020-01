Rubow Arkitekter har den udfordring i det juridiske opgør, at arkitektfirmaet på skrift har erkendt, at firmaet har lavet en regnefejl i »kampens hede«. Her det første vinderprojekt til plejecentret.

Dom skal placere millionregning efter kaos i plejebyggeri

Det er en sag, som ingen har ønsket sig. På et kontor hos Rubow Arkitekter har der siddet en gruppe medarbejdere og skitseret et projekt for et plejecenter i Humlebæk, der var så godt, at det begejstrede dommerkomiteen i Fredensborg Kommune.

Boligselskab, arkitektfirma, rådgivere og kommunen tørner i disse dage sammen i en retssag, der skal placere regningen for et fejlestimat på op mod 18 millioner kroner.

