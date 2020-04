Dom efter løbsk plejebyggeri bliver anket

Økonomiudvalget har besluttet at anke byrettens dom, der har afgjort, at det var forkert af Fredensborg Kommune at opsige samarbejdet i januar 2017 med boligselskabet Vibo.

Allerede før entrepriseudbud var budgetskredet på 18 millioner kroner, heraf 12 millioner kroner i kommunal andel, og enten skulle der flere penge til eller gennemføres besparelser. Byrådet valgte dengang at opsige samarbejdet med henvisning til misholdelse af kontrakten, men det var for tidligt i processen, mener tre dommere fra retten i Helsingør.

Hvis kommunen taber i landsretten eller ikke får lov til at anke, kan det få konsekvenser på op til 13 millioner kroner, som de forsmåede samarbejdspartnere kræver i tabt indtægt for det arbejde, de nåede at gøre for kommunen. Plejecentret i Humlebæk bliver i øjeblikket opført af nummer 2 på listen i det udbud, som Vibo oprindeligt vandt.