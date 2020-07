Den 37-årige stedfar nægtede sig skyldig og ønskede ikke at udtale sig i retten. Foto: Allan Nørregaard

Dømt for knytnæveslag og halsgreb mod stedsøn

Fredensborg - 16. juli 2020

Det var den 12-årige stedsøn, der tog imod knytnæveslagene, da volden ifølge politiets udtalelser tog til i oktober 2019. Under noget tumult i hjemmet i Nivå - om aftenen den 18. oktober - bankede den dengang 36-årige mand sin hånd direkte ned i baghovedet på drengen. Efter et par dage var den gal igen - raseriet løb af med ham, og her hev han den 12-årige op i én arm, sparkede ham og træk ham ind på værelset, hvor han smed ham på sengen, satte sit knæ hårdt i ryggen på ham og lagde hånden stramt om drengens hals. Han klemte. Slap igen. Det hele tog kun et par sekunder, bekræftede drengens mor og den 12-åriges kusine, der havde overværet det hele.

De ringede til politiet og anmeldt de voldsomme episoder.

Der skulle sættes en stopper for urolighederne nu, hvis ikke det skulle ende galt. Da politiet ankom til adressen blev den 12-årige dreng bragt til Retspatologisk Afdeling på Retsmedicinsk Institut, hvor han blev undersøgt. Lægerne fandt underhudblødninger flere steder på kroppen. Store røde plamager afslørede, at volden særligt var gået udover hans ryg. Halsen var sluppet uden skræmmer, stod der i notatet fra afdelingen.

Politiet afhørte efterfølgende familien, og drengen blev midlertidigt anbragt. Under anbringelsen benægtede han, at han var blevet slået af stedfaren, men familiemedlemmernes forklaringer talte for sig selv.

Derfor blev den 36-årige mand sigtet og senere tiltalt for vold og legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter.

Stedfaren nægtede sig skyldig i tiltalen, og da han fornyeligt kom for retten i Helsingør, var det uden et ønske om at udtale sig. Han sad derfor bare tavs, mens politiet og familiemedlemmerne - herunder drengens kusine og mor - afgav detaljerede forklaringer, som retten vurderede var yderst troværdige.

Forklaringerne blev understøttet af den retsmedicinske undersøgelse, og derfor fandt retten det bevist, at den 36-årige stedfar havde udøvet vold mod den 12-årige dreng - dette selvom den 12-årige tidligere havde forklaret til politiet, at han ikke var blevet slået.

Dommeren og domsmændene vurderede, at den forklaring bundede i, at politiet havde afhørt stedsønnen, mens han var midlertidigt anbragt. Han havde derfor et ønske om at komme tilbage og bo hos sin mor og stedfar, og derfor løj han om hændelserne.

Den i dag 37-årige mand blev idømt fire måneders betinget fængsel, som ikke skal afsones, hvis ikke han begår noget strafbart i et år og inden for otte måneder udfører 100 timers samfundstjeneste.

Ved strafudmålingen lagde retten vægt på, at den 36-årige har en særlig forpligtelse til at beskytte den 12-årige, så længe han varetager rollen som stedfar - til gengæld tog retten et formildende hensyn til, at han ikke tidligere havde været straffet, og at volden ikke havde haft større konsekvenser for drengen.