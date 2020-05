Ny analyse af trafiksikkerheden på Benediktevej er meget grundig, men den beskriver ikke de to dødsulykker, hvor der har været kritik af dårlig vejbelysning om natten. Det kan blive et emne, som politikerne skal diskutere i Infrastruktur og Teknikudvalget. Foto: Fredensborg Kommune

Dødsulykker er slet ikke nævnt

»Mørket på Benediktevej og de to trafikdræbte i årene 2010-2017 har endnu ikke givet anledning til politisk diskussion om belysning på vejen. Da rundkørslen i Humlebæk blev anlagt for otte-ni millioner kroner, havde der i mange år været en høj rate af trafikuheld, men ingen trafikdræbte«.

Sådan skrev Frederiksborg Amts Avis i august måned sidste år, og Benediktevej som en strækning med dårlig vejbelysning beskrives kun perifært i analysen.

Det nævnes i afsnittet for fodgængerfeltet ved Båstrupvej, hvor der er et forslag om at skabe bedre belysning for blot 4.000 kroner. Langt dyrere er det at forbedre belysningen på den sydligste del af Benediktevej, der beskrives som mørk - det er slet ikke prissat i analysen, som Infrastruktur- og Teknikudvalget skal diskutere tirsdag.