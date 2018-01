Humorist, belæst, et muntert selskab og med en evne til at fange folk ind i prædikens arme. Lars Tjalve, sognepræst ved Asminderød Kirke fra 1976 til 2013, er sovet stille ind. Foto: Allan Nørregaard

Dødsfald: Lars Tjalve, præsten, der kunne få folk til at le

Det kunne få Lars Tjalve til at småklukke, og han brugte ofte sådanne iagttagelser retorisk i sine prædikener, hvor han skelnede mellem at få folk i kirken til at »le« og til at »grine«.

At grine var for Lars Tjalve mere brutalt - målet var at le med hinanden og glæde sig over fællesskabet, har han engang fortalt i et interview.