Dobbeltkontert i Nivå Kirke

To gudstjenester

De to gudstjenester bliver omkranset med musik af én af J.S. Bachs sønner, Carl Philipp Emanuel Bach, for tværfløjte og spinet. Man kan således lægge øre til satser fra C.P.E: Bachs Sonate i D-Dur, samt kormusik af Rued Langgaard, og et Introitus til Allehelgen, "I er verdens lys", for kor, fløjte og orgel, i moderne toner, baseret på det originale gregorianske tema til dagen, at Peter Brenøe Lange.