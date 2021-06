Dobbelt verdensmester bliver skolens nye leder

Som skoleleder for Nivå Skole kommer Jamie til at stå i spidsen for en række større spændende forandrings - og udviklingsprocesser i de kommende år frem mod indflytning og ibrugtagning af Generationernes Hus i Nivå Bymidte. Processer der skal udvikles og gennemføres først og fremmest i tæt samarbejde med medarbejdere, lederteamet og bestyrelsen på Nivå Skole samt administrationen og ledelsen på rådhuset.

- Vi har en fantastisk mulighed i Nivå med Generationernes Hus, og det er en sjælden chance at være med til at skabe fremtidens pædagogik i en helt ny skolebygning for kommende generationer. Vi skal hele tiden have fokus på elevernes trivsel og læring på vej til at slå dørene op til den nye skole, for først og fremmest handler god skole om mennesker og relationer, udtaler Jamie Stevenson.