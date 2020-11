Projektet i fiskerlejet lige nord for Humlebæk Havn skal reducere mængden af parkerede biler. Det har været mange år undervejs - blandt andet fordi reglerne er firkantede og tunge for en vejstrækning, der går ind i Helsingør Kommune. Det sætter begrænsninger. Foto: Allan Nørregaard

Dobbelt pres gav færre lastbiler gennem landsbyer

Fredensborg - 21. november 2020 kl. 04:03 Af Steffen Slot

I Holland har myndighederne indført 30 kilometers hastighedsgrænser i de fleste byzoner for at reducere antallet af trafikdræbte sårbare trafikanter som fodgængere og cyklister.

Det er i dag ikke muligt for de danske kommuner, fordi lavere hastighed ifølge lovgivningen kræver trafikchikaner eller bump, og dermed bliver det dyrt i anlægskroner, hvis politikerne skal reducere hastigheden. Seks kommuner har for nylig skrevet til Transportminister Benny Engelbrecht for at gøre opmærksom på det uhensigtsmæssige i den regel, og selvom Fredensborg Kommune ikke er medunderskriver, er politikerne opmærksomme på emnet.

- Vi holder øje med, hvad ministeren svarer, men vores fokus er ikke så meget på farten. Det er nogle andre problemstillinger, som vi har haft udfordringer med, og det har vi en god dialog med politiet om, siger Flemming Rømer (DF), formand for Infrastruktur- og Teknikudvalget.

Han understreger, at politikerne selvfølgelig kigger på mulighederne for at dæmpe farten, og der er allerede mange zoner og villakvarterer i kommunen, hvor fartgrænsen er lavere end 50 kilometer i timen. Nej, det har været strækningen mellem Avderød og Karlebo, der har givet anledning til lidt tovtrækkeri med Nordsjællands Politi.

- Vi ville gerne forbyde gennemkørende trafik, men politiet var modstandere, fordi de ikke mente, at de ville have ressourcer til at sikre overholdelse af et sådan forbud. Men vi sagde, at vi jo som kommune går ud fra, at borgerne - og lastbilerne - overholder den skiltning, der er for en strækning. Derfor fik vi lov, forklarer Flemming Rømer og tilføjer, at det har vist sig at være effektivt.

- Det er i al fald de tilbagemeldinger, som jeg får. At det har hjulpet, og når de østeuropæiske chauffører får opdateret deres gps'er, vil de slet ikke blive ledt ind ad de veje, hvis de har en rigtig lastbil-gps.

Efter det seneste møde i Infrastruktur- og Teknikudvalget vil Flemming Rømer og forvaltningen invitere Nordsjællands Politi til et møde for at drøfte mulighederne for at dæmpe farten og den tunge trafik på små veje i Fredensborg Kommune.

Gl. Strandvej nord for Humlebæk Havn får i øjeblikket anlagt trafikchikaner, men det lykkedes ikke at få forbudt gennemkørende trafik på den strækning - selvom mange beboere mener, at rystelserne ødelægger de gamle fiskerhuse, der efter moderne forhold har meget dårligt fundamenter. Problemet er blandt lovgivningen, fordi strækningen ligger på kommunegrænsen, og det element vurderer Infrastruktur- og Teknikudvalget. Måske det udløser en henvendelse til ministeren, men umiddelbart vil politikerne lige blive stående på fortovet og se, hvad svaret bliver til de seks borgmestre.

- Et område som Humlebæk øst for Strandvejen bør have lavere hastighedsbegrænsninger, men det bliver dyrt, hvis vi skal lave chikaner og bump. Jeg tror ikke, at der er mange, der kører 50 kilometer i timen på de veje, fordi de er så smalle - men det kan give beboerne en tryghed, at der også skiltes med en lavere hastighedsgrænse, siger Flemming Rømer.