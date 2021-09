Dobbelt op på borgermøde: Bymidten, hvor alle vil et handelsliv

Se billedserie Sådan kunne et kulturhus se ud, inklusiv bibliotek. Det er alene en skitse, der blandt andet skal vise, at en udsigtsterrasse vil skabe flotte kig ud over området. Perspektivforvrængning skyldes affotografering.

Der er ingen kommunale penge på budgettet de næste fire år, men der er en plan på vej, og Humlebæk Centrets ejere er tålmodige, har et godt ry og sigter efter at skabe en bymidte, hvor handelslivet bidrager afgørende til, at der er rart at være.

Fredensborg - 09. september 2021 kl. 21:37 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Der blev brummet og protesteret over to ting, da udkastet til en strategisk helhedsplan for Humlebæk Bymidte i aftes blev præsenteret for borgerne. Højden på bygningerne og et forslag om, at busserne fremover ikke skal køre i båndsløjfen helt op til perronen på vestsiden skabte udråbene, men ellers var der en god stemning og ros til mange af de greb, som kan komme til at udgøre en ny bymidte.

Interessen var så stor, at borgermødet kørte i to spor i Kulturstationen, forskudt i tid. Det var også et længe ventet borgermøde, og mange af deltagerne har diskuteret bymidten adskillige gange, også i de seneste år.

Borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) talte om at være på forkant og sikre, at bymidten ikke dør ud - selvom han møder borgere, der spørger, hvad der egentlig er galt med bymidten i øjeblikket. Lars Simonsen (R) understregede, at det er godt at være grundig i forarbejdet for at sikre, at det er det rigtige projekt, der bliver vedtaget. Politikerne var da også på vej i en forkert retning for et par år siden, hvor et rådgiverteam ledet af Werk præsenterede et projekt med en total byfortætning af Humlebæk og underjordiske parkeringskældre. Et projekt, der i aftes blev venligt omtalt, men også udlagt som økonomisk urealiserbart.

Borgerne mødte rådgiverne og forvaltningsfolk til en snak om planerne.

I stedet blev der præsenteret et projekt med et 2500 kvadratmeter kulturhus på Posthusgrunden og en bevarelse af forpladsen foran perronen på den vestlige side. I fremtiden skal busser og biler dog holdes ude af rundkørslen og stoppe senest ved Kulturstationen, fordi forpladsen til stationen ifølge planerne skal være et rekreativt område, der indbyder til ophold. Det er bymæssigt et for attraktivt sted at reservere til biler og en bus, der kører hver halve eller hele time, lød det i udspillet, og så var det, at der blev mildt protesteret fra salen.

Butikker skaber livet Et borgermøde i Fredensborg Kommune består ikke længere af den traditionelle, åbne debat, hvor alle kommer til orde i et fælles lokale. I stedet er der lagt op til diskussioner i workshops, og det betyder, at de mange input i høj grad sker decentralt i små grupper i samarbejde med typisk byplanlæggere og rådgivere.

Det er langt fra alle politikere, der lytter med ude ved »posterne«, og derfor kræver den mødeform en grundig opsamling. Umiddelbart blev der talt en del om, at det kommende kulturhus og bibliotek skulle rykkes mere tilbage for at skabe en større plads.

Overalt tilstræber arkitekterne at skabe åbne kig ud mod de omkringliggende træer og landskabet - i dag er centrets bygninger rimelig lukkede, forstået på den måde, at butiksfacaderne vender ind mod et bytorv, der fungerede godt i 70'erne og 80'erne. Men ikke i dag, hvor behovet er anderledes.

På skitsen her ses blandt andet, hvordan en ny boligblok på bagsiden af Superbrugsen vil skærme for det lidet tiltagende kig ind mod flaskeautomat og baggård og i stedet give nyt byliv ud mod omgivelserne.

I mængden kunne man også finde Lars Tregart fra TT Partners, der repræsenterede ejerne, og han stod sammen med sin arkitekt, der havde lavet skitser til boligdelen med butikker i en stor del af stueetagerne.

- Vi vil skabe en bymidte, hvor flere boliger og detailhandel skaber en levende bymidte, og opgaven er at finde lige akkurat den mængde detailhandel, hvor vi ikke har tomme butikker, men har det niveau, som gør en bymidte levende og attraktiv at bo i. Vi har tegnet boligblokkene med detailhandel på hjørnerne, så der ikke bliver kedelige kig ned mod gårdhaverne, men levende kig, forklarede Lars Tregart og fortæller, at antallet af kvadratmeter til detailhandel ikke ligger fast, men han afviser ikke at bygge lige så mange kvadratmeter som nu, og han lyser op i ansigtet ved tanken om at kunne tiltrække specialbutikker alene fordi, at bymidten bliver et så rart sted at opholde sig, at borgerne i Humlebæk placerer en større del af deres indkøb i bymidten.

Højden på boligerne går ifølge udspillet i fire en halv etage, men med meget stejle tagrygge, som sikrer et maksimalt solindfald og med nedsænkede tagkanter, så de fremstår visuelt lavere, lød det med en henvisning til, at Enebærhaven også er fire tager, og at der først og fremmest er tale om arealet langs Fredensborgvej.