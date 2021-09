Hvorfor er der mange genopslag af ledige psykologstillinger på Møllevejens tre år gamle indsats for sårbare børn og unge? Frederiksborg Amts Avis erfarer, at den mundtlige forklaring til politikerne var, at der er for få uddannede psykologer i Nordsjælland, og at psykologer laver egne praksisser. Imidlertid er der en helt anden virkelighed, beskrevet i en sagsfremstilling, der aldrig nåede politikerne. Her ses et foto fra indvielsen. Pressefoto

Direktionen stoppede notat om massivt arbejdspres og lange ventetider i børnesager

Et notat beskriver en voldsom stigning i arbejdspresset for medarbejderne i familieafdelingen på Møllevejen. Der kan gå op til tre måneders ventetid, inden familier med brug for hjælp får »iværksat en behandlingsindsats«. Notatet blev i august stoppet på et direktionsmøde og nåede aldrig politikerne.

Fredensborg - 09. september 2021

Når et barn har brug for særlig støtte eller har udfordringer i en skole eller en børnehave, kan det udløse en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV).

Det er en skriftlig rapport, der beskriver de behov og den hjælp, som barnet skal have. Da Center for Familie og Handicap for tre år siden samlede indsatsen i lokaler på Møllevejen mellem Nivå og Kokkedal, var det en målsætning, at familier skulle kontaktes inden for få uger. Derefter skulle arbejdet med at lave de såkaldte PPV'er begynde.

Nu kan der gå op til tre måneder, før der iværksættes en behandlingsindsat, fremgår det af en sagsfremstilling, der er skrevet af forvaltningen med henblik på en politisk diskussion i Social- og Seniorudvalget her i september måned. Baggrunden er en personalegruppe, der er påvirket af et stort arbejdspres. Resultatet er, at der er stigende ventetider for de børn, der har brug for hjælp.

Imidlertid kom notatet aldrig videre end et direktionsmøde den 23. august, hvor direktionen besluttede sig for en ledelsesmæssig prioritering, »hvorfor sagen ikke skal behandles i Social og Seniorudvalget«. Notatet havde ellers en klar indstilling, og den lød, at »direktionen drøfter og godkender, at sagen går videre til Social og Seniorudvalget med en administrativ indstilling om at pege på handlemulighed 3«, erfarer Frederiksborg Amts Avis.

Notatet beskriver en stigning i antallet af årlige pædagogisk psykologisk vurderinger på hele 223 procent siden 2018. Dengang blev der lavet 18 rapporter årligt - nu er behovet 60 rapporter.

Øget pres på 31 ansatte I samme periode er behovet for såkaldte behandlerindsatser steget med 92 procent, og notatet fastslår også, at normeringerne siden 2018 har været uændrede på Møllevejen. De fem praksisvejledere, fem tale-hørepædagoger og ni psykologer og 12 pædagogiske vejledere, der er tilknyttet indsatsen på Møllevejen, skal løse markant flere opgaver på den samme tid. Temaet består af 31 medarbejdere, og de har mange andre opgaver ud over PPV'er og behandlerindsatser.

Ifølge notatet er der behov for at reagere, og det handler i sidste ende også om at undgå de tunge behandlingsindsatser og anbringelser. Altså det som virkelig koster i kommunekassen - for ikke at tale om trivslen hos børnene, hvis hjælpen kommer for sent.

Er politikerne så mundtligt orienteret om arbejdspresset og risikoen for, at ventetiderne stiger yderligere, hvis der ikke gribes ind?

Svaret er et stort nej, erfarer Frederiksborg Amts Avis.

Social- og Seniorudvalget fik på det seneste møde en mundtlig orientering, hvor politikerne blev informeret om, at det var svært at rekruttere psykologer, blandt andet som konsekvens af, at flere psykologer etablerer en privat praksis. Orienteringen kom efter en artikel i Frederiksborg Amts Avis, der beskrev mange genopslag af psykologstillinger ude på Møllevejen.

Lovligt, men næppe hensigtsmæssigt Er det direkte ulovligt, at direktionen bremser et notat, som egentlig var skrevet til politisk behandling? Nej, umiddelbart ikke, men det handler tematisk om forskydningen af magt fra politikere til embedsmænd:

- På den ene side er det helt normalt, at det er topledelsen, som afgør, hvad er skal frem til kommunalpolitikere, udvalgsformænd og borgmestre. Hvis et problem kan løses inden for de rammer politikerne har givet, så kan ledelsen vælge at løse det uden at informere politikerne, vurderer Roger Buch, forskningslektor i samfundsvidenskab, fra DMJX.

Han tilføjer:

- På den anden side er der nogle klare alarmsignaler i notatet om øgede problemer hos borgerne, rekrutteringsproblemer og arbejdspres med fare for stress og sygemeldinger hos medarbejderne. Det er vigtig information til politikerne, som jeg tror, de vil være ret utilfredse med ikke at have fået. Det kan jo være politikerne ville løse på en anden måde en topembedsmændene har valgt. Så min vurdering er, at det lovligt men næppe hensigtsmæssigt.

Kommunaldirektør: Derfor er sagen ikke politisk Udfordringerne på Møllevejen kan løses med en ledelsesmæssig prioritering, og derfor blev sagen ikke politisk, forklarer kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen.

Selvom der på direktionsmødet den 23. august var en indstilling, der gik på at sende sagen videre til politisk behandling i Social- og Seniorudvalget, skete det ikke.

Og det har en enkel forklaring, som der ikke ligger noget opsigtsvækkende i, oplyser kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen.

- Der er ikke så meget at sige ud over det, som fremgår af protokoleringen. Handlemulighed tre beskriver en ledelsesmæssig prioritering, hvor vi kan løse opgaven inden for de ressourcer, som vi allerede har, forklarer kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen.

- Det er samtidig en sag, der beskriver større ventetid i hjælpen til borgerne og risiko for stress hos medarbejderne og et arbejdsmiljø, der velsagtens ikke letter på rekrutteringen. Hvorfor skal politikerne ikke informeres om det?

- Det ved udvalget godt. Det er jeg sikker på, at udvalget er blevet orienteret om.

- Sagsfremstillingen gør status på en indsats, der blev samlet på Møllevejen for tre år siden. Hvorfor skal den - helt grundlæggende - ikke forelægges politisk?

- Fordi, som det fremgår af protokollen, kan det løses ved en ledelsesmæssig prioritering. Det skal selvfølgelig kunne ske på en forsvarlig måde, og det kan vi gøre her, forklarer Kim Herlev Jørgensen.

Formand vidste intet

Vidste Hans Nissen (S) som formand for Social- og Seniorudvalget, at personalegruppen på Møllevejen er presset af nogle helt konkrete årsager - med konkrete tal for stigning i ventetider?

- Nej, lød det stilfærdige svar onsdag ved middagstid.

- Det er ikke noget, som jeg er informeret om. Jeg er opmærksom på, at der er et pres ude på Møllevejen, fordi der er mangel på ledige psykologer, og derfor har vi i perioder stillingsopslag, siger Hans Nissen (S), formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Netop den forklaring stammer fra den mundtlige orientering, der skete på det seneste Social- og Sundhedsudvalgsmøde på baggrund af en artikel i Frederiksborg Amts Avis.

- Så du er ikke orienteret om, at der eksisterer et notat, der beskriver et stort opgavepres på grund af en 233 procent stigning i antallet af årlige Pædagogisk Psykologiske Vurderinger? Og du ved heller ikke, at målsætningen med indsatsen på Møllevejen var kontakt til familierne inden for to uger - nu kan der gå op til tre måneder?

- Nej, det er jeg ikke orienteret om. Jeg ved godt, at der i en periode har været en stigning i antallet af underretninger, men jeg har ikke konkret hørt, hvordan det giver et pres på Møllevejen, siger Hans Nissen.

- Notatet lå klar som en færdig sagsfremstilling en uge efter, at I mundtligt blev orienteret på udvalgsmødet. Ville du gerne have kendt indholdet af notatet?

- Jeg vil altid gerne vide, hvad der foregår ude i de enkelte sektorer - så ja, jeg ville gerne have være orienteret.

Elgaard: Det er en politisk sag Flere underretninger ja, men... 233 procent stigning i antallet af pædagogisk psykologiske vurderinger og stort arbejdspres på Møllevejen?

Thomas Elgaard (V), der sidder i Social- og Seniorudvalget, begynder at slå de gamle dagsordener og finder kun sager om stigende antal underretninger, ingen beskrivelse af arbejdspresset på Møllevejens medarbejdere.

Kort fortalt er en underretning en bekymringsskrivelse, som lærere, pædagoger eller borgere kan indsende til kommunen. Et stigende antal underretninger har en afsmittende effekt i antallet af sager, som ender ude på Møllevejen, men personalet på Møllevejen tager sig også af en lang række andre lovpligtige og forebyggende opgaver.

Og det er netop forebyggelse, der er vigtigt for Thomas Elgaard.

- Det er sårbare børn, som det handler om, og vi skal sikre, at vi både kan rekruttere de rigtige mennesker til de ledige jobs, og vi skal også tildele ekstra ressourcer, hvis det er nødvendigt. De her sager risikerer at blive meget dyre, hvis vi ikke gør noget, og derfor er jeg politisk ikke bange for at prioritere penge til forebyggelse. Derfor skal denne her type sager også til politisk behandling, siger han.

Disse fire valg fik politikerne ikke Hvis politikerne havde fået notatet, kunne de se beskrivelsen af fire handlemuligheder. Lad ventelisterne vokse, lød en mulighed, men det er problematisk, når ventetiden allerede er op til tre måneder.

En anden mulighed var at spare indsatser som søskendegrupper, ungegruppeforløb og Cool Kids, men det frarådes i sagsfremstillingen, fordi det kan føre til større efterspørgsel på de virkelig tunge og dyre behandlingsindsatser.

En fjerde mulighed var at lave en opnormering med tre stillinger og tage pengene af driftsreserven, der i august måned var på 12,7 millioner kroner ud af den oprindelige pulje på 14 millioner kroner.

Den tredje mulighed beskrev, hvordan en stor del af de 31 medarbejderes tid er ude på kommunens skoler og i daginstitutionerne, hvor de laver lovpligtige PPR-opgaver. En del af arbejdsopgaverne er imidlertid forebyggende i form af at give personalet gode råd for at forebygge, at børn ender som en egentlig sag i systemet. Nu reduceres den indsats svarende til tre stillinger, hvor medarbejderne trækkes tilbage på kontoret for at hjælpe at lave PPV'er og behandlingsindsatser, fremgår det af referatet fra direktionsmødet, hvor direktionen valgte handlemulighed 3.

Sagen i stikord Dagens historie handler om arbejdsvilkår for de medarbejdere, som udgør Møllevejens tre år gamle kraftscenter for hjælpen til udsatte børn og unge.

De er påvirket af et stort opgavepres som følge af en markant stigning i antal indsatser, imens normeringen har været uændret siden åbningen.

Sagen handler også om stigende ventetider for de børn og unge, der har brug for hjælp.

Begge dele står beskrevet i en sagsfremstilling, der var skrevet med henblik på politisk behandling i Social- og Seniorudvalget i september.

Sagen nåede aldrig til politikerne, da den blev stoppet på et direktionsmøde med henvisning til, at der blev foretaget en ledelsesmæssig prioritering.

Direktionsmødet blev holdt mandag den 23. august midt under budgetforhandlingerne.

På et møde en uge tidligere, mandag den 16. august. blev politikerne i Social- og Seniorudvalget mundtligt orienteret om, at ledige psykologstillinger på Møllevejen skyldtes mangel på psykologer og medarbejdere, der havde sagt op for at starte egen praksis. Notatets nøgletal blev ikke nævnt. Det erfarer Frederiksborg Amts Avis fra flere kilder.