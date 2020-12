I 2013 kunne vælgerne stemme til både kommunalvalg og valget til Seniorrådet, men efter de nye regler må de to valg ikke håndteres i samme rum, og dermed bliver fremmødevalg til Seniorrådet for dyrt. Foto: Allan Nørregaard

Digitalt valg fik kun hver tredje til at stemme

Valgdeltagelsen faldt markant, da Seniorrådsvalget i 2017 blev uden fysisk fremmøde. Men det bliver ikke ændret i efteråret 2021 på grund af økonomi og pandemien.

Fredensborg - 22. december 2020

For snart otte år siden satte 4614 ældre borgere deres kryds til Seniorrådsvalget, da de alligevel var forbi en af kommunens valgsteder for at stemme til kommunalvalget.

Det gav en stemmeprocent på 43,37 procent.

For snart fire år siden var valget digitalt, og stemmerne skulle enten gives via en kandidatstemme på en hjemmeside eller en brevstemme, hvis man var fritaget for digitalt post. Brevstemmen kunne returneres med post eller afgives på selve valgdagen på valgstederne.

Det gav en stemmeprocent på 33,8 procent - altså et markant fald, der ikke begejstrer det nuværende Seniorråd, som gerne vil hæve stemmeprocenten og henviser til en rapport fra Danske Ældreråd fra september i år. Rapporten anbefaler fremmødevalg til de danske Seniorråd, der har en rådgivende opgave i samarbejdet med kommunerne.

Men! Forvaltningen opridser en række udfordringer for fremmødevalg. For det første skal stemmerne afgives i et andet lokale end til kommunalvalget, og det betyder i så fald ekstra stemmebokse, stemmeurner og valgborde. Desuden har it-afdelingen ikke ressourcer til at gøre seniorrådsvalget digitalt, og derfor skal det styres med papirvalglister og uden scannere til valgkortene. Samlet set vil det koste mindst 500.000 kroner ekstra, og det vil lægge pres på det mandskab, der skal indkaldes til at håndtere det primære valg til byrådet. Covid-19 er også en faktor - ingen ved, hvad der sker i efteråret 2021.

2. gang vil gå bedre Derfor er planen nu, at Seniorrådsvalget afholdes som digitalt valg. Borgere, der er fritaget for digital post, kan stemme med et papirbrev på rådhuset og bibliotekerne i den periode, hvor man også kan brevstemme til kommunalvalget. Brevstemmerne kan desuden indsamles på plejecentrene, og den enkelte borger kan også returnere stemmesedlen som papirbrev.

En række ting taler for, at stemmeprocenten kan blive højere til det kommende seniorrådsvalg. Flere er blevet digitale de seneste fire år, og fremgangsmåden bliver genkendelig - enhver ny metode skal have tid til at forankre sig, lyder det i en sagsfremstilling til politikerne. Desuden er Seniorrådet indstillet på at yde en stor indsats for at gøre opmærksom på valget, og valgresultatet vil være klar ganske hurtigt, fordi kun et begrænset antal brevstemmer skal optælles.

Den videre planlægning af seniorrådsvalget vil foregå i tæt dialog med Seniorrådet. Seniorrådet skal som tidligere udpege to personer til valgbestyrelsen, og byrådet udpeger én person.

Planen er godkendt i Økonomiudvalget og blev endeligt godkendt på mandagens digitale byrådsmøde.

K vil have fysisk valg De to konservative byrådsmedlemmer stemte imod, da de ønskede et valg ved fysisk fremmøde.

- Vi synes, at valgdeltagelsen ved det seneste valg var for lav. 500.000 kroner kan vi godt finde til at få fremmødevalg, som Seniorrådet selv ønsker, sagde Thomas von Jessen (K),

Hans Nissen (S), formand for Social- og Seniorudvalget, havde sympati for ønsket, men han mener, at det koster for meget. Derfor præsenterede han et alternativt forslag, hvis der skulle være flertal i byrådet for at finde de 500.000 kroner.

- Så er det mit forslag, at vi hæver budgettet for Seniorrådet i næste byrådsperiode med 125.000 kroner om året, og Seniorrådet kan selv afgøre, hvordan pengene skal bruges. Om det er til fremmødevalg eller til andre initiativer, sagde Hans Nissen, men det blev ikke nødvendigt, da flertallet stemte for den digitale model.