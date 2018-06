Dieseltyveri fra Fredensborg Forsyning

Kort efter midnat natten mellem mandag og tirsdag ankom ukendte gerningsmænd til Fredensborg Forsyning på Højvangen i en ældre Ford Mondeo. Her tømte de tre renovationsvogne for diesel svarende til et sted mellem 600 og 800 liter. Ifølge Nordsjællandspoliti blev der stjålet diesel for omkring 10.000 kroner.

Den ældre Ford Mondeo blev fanget på et af Fredensborg Forsynings overvågningskameraer, der kunne afsløre, at det tog ti minutter fra klokken 00.10 til klokken 00.20 at tømme de tre tanke. Politiet formoder, at gerningsmændene har haft en eller flere pumper til at suge det flydende brændstof op med.