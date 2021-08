Arthur Jafa er en af de mest betydningsfulde kunstnere, og Louisianas præsentation er den største udstilling til dato af den amerikanske kunstner, hvis popkunst prikker til sjælens lyse og mørke sider. Det har altid været Louisianas rolle at give publikum en let adgang til den kunst, som danskerne ellers må rejse langt for at se. Foto: ALLAN NORREGAARD

Det vigtigste er at se - og gå i cafeen

Thorvaldsens museum er landets første offentlige museumsbygning. 110 år senere knækkede Knud W. Jensen koden, der fik museumstrætheden til at vige.

Fredensborg - 03. august 2021 kl. 05:53 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Engang tilhørte kunstsamlinger enten private, kongen eller kirken. Kun en begrænset del af befolkningen havde adgang til at se kunst, hvis de da ikke lige var i kirke om søndagen.

I midten af 1800-tallet skete der noget. Billedhuggeren Bertel Thorvaldsen testamenterede sin samling til fødebyen København, og kong Frederik den 6. skænkede en grund, hvor der dengang lå garage til hestevogne og en kongelig vognremise. I 1848 åbnede Thorvaldsens Museum som det første offentlige museum i Danmark.

- Det var første gang, at kunsten blev hvermandseje. Kongen gav grunden til folkets museum, og samlingen er ejet af danskerne, siger museumsdirektør Poul Erik Tøjner og fortæller, at det krævede en langsom tilvænning at begynde at se på kunst.

Udstillingsrummene var andægtige, tøjet skulle være fint, og børnene måtte bestemt ikke larme - hvis de da overhovedet var med. Men tanken om offentlige museer var født, og museer opstod over hele landet.

Lyt til stifterens ord I Nivå, nogle kilometer syd for kunstmuseet Louisiana, byggede teglværksejeren Johannes Have et kunsttempel til sin samling og forærede den i begyndelsen af 1900-tallet til det danske folk.

I dag er det svært at forestille sig et kunstmuseum uden en cafe, en butik og aktiviteter for børn. Den fornyelse skabte Knud W. Jensen på sit kunstmuseum, og det viste sig at frigøre en masse energi hos publikum.

- Man siger, at Knud W. Jensen var den første, der lærte danskerne at se på kunst, og så er det, at man skal lytte præcist til de ord. For Knud W. Jensen lærte ikke danskere at blive klogere på kunst eller at forstå kunst. Nej, han lærte danskerne at se på kunst, og så må den enkelte selv finde ud af, hvad der kommer ud af det. Det kan være oplevelsen af, at »det kunne man selv male bedre« eller oplevelsen af at få nye perspektiver på sit liv, siger Poul Erik Tøjner og tilføjer:

- På Louisiana er der skabt en ramme, hvor publikum kan bruge egne erfaringer i mødet med kunst. Det er et spejl, man kan holde mod sig selv, og det er et vindue ud til verden, begge ting på en gang.

Sagen i stikord Kunstmuseet Louisiana ligger i Humlebæk på kanten af Øresund.

Det åbnede i 1958 og satte en ny dagsorden for, hvordan et museum skal se ud.

Stifteren Knud W. Jensen havde som kongstanke, at publikum skal føle sig hjemme på et kunstmuseum.

Knud W. Jensen døde som 84-årig i 2000. Tidligere samme år blev Poul Erik Tøjner ansat som museumsdirektør.

I dag er Louisiana landets mest besøgte kunstmuseum og internationalt berømmet for sin arkitektur og sit udstillingsniveau.