Om få år er det ikke længere nok at køre på genbrugspladsen med gamle møbler eller betonaffald. Nej, EU og regeringen stiller krav om, at husholdningsaffaldet skal sorteres. Det har udløst en større diskussion. Hvordan gøres det bedst? I fire store spande uden for huset eller i seks farvede poser, som kun skal lægges i én stor affaldsspand? Foto: Allan Nørregaard

Det store affaldsbrag, der kan koste millioner

Den forkerte beslutning kan koste borgerne dyrt i afgifter for affaldssortering. Det sidste er et forslag, der er kommet ind sent i forløbet.

Hvis Fredensborg Kommune holder tænkepause for længe, er der risiko for, at det bliver markant dyrere at indgå i samarbejdet med Norfors. Og hvem skal kommunen samarbejde med for at etablere et anlæg til optisk sortering af farvede affaldsposer, hvis det bliver løsningen?