Se billedserie Der var delte meninger om det rygeforbuddet, da sn.dk var forbi havnen i Nivå. Foto: Peter Mailand

Det mener de om rygeforbuddet: Fra 'helt fint' til 'helt skævt'

Det omfattende udendørs rygeforbud i Fredensborg Kommune splitter folk

Fredensborg - 03. februar 2021 kl. 06:04 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

Der er i den grad delte meninger om det udendørs rygeforbud, Fredensborg Kommune har indført. Det står klart efter sn.dk forleden lagde vejen forbi havnen i Nivå. Forbuddet gælder på strande, legepladser, på udendørs arealer, ved idrætsanlæg og foreninger og på Nivå Havn. Selv om formålet er at få de unge til at stoppe med at ryge, er folk splittede.

Skodder over alt Hos fritidsfiskerne er Mogens Jensen dog positiv:

"Det er fint nok med et forbud. Folk smider bare skodderne så de flyder over alt," siger han.

Også Elisabeth Schrøder, som var på en længere vandretur med to veninder, er positiv.

"Jeg har haft alt for mange venner der er døde af kræft på grund af rygning, så jeg synes, at det er fint med et forbud," siger hun og tilføjer:

"Der er i forvejen så mange andre ting i eksempelvis fødevarer, der er forbudt, fordi det er usundt. Rygning er usundt, og det er et godt signal at sende til de unge," siger hun.

Jagter rygerne På den anden side står dem, der mener, at kommunen er gået for vidt. Som eksempelvis den 70-årige fritidsfisker Preben Olsen, der er tidligere brandmand og selv røg 40 cigaretter dagligt indtil for 14 år siden.

"Jeg kan forstå, at der er rygeforbud indendørs, men udendørs? Det er jo kun os gamle, der kommer her på havnen. De unge kommer om sommeren, og så ligger de nede på stranden. Jeg bliver da ikke generet af, at der er én der tænder en smøg ude i guds frie natur. Og holder de unge op med at ryge fordi det bliver forbudt? Det tror jeg ikke. Det gør de ældre, der har røget hele deres liv jo heller ikke," siger han.

"Jeg synes, man jagter rygerne. Det virker som om politikerne forsøger at overgå hinanden. Hvad bliver det næste? Vi ryger fisk i rygeovnene hernede, skal det også være forbudt?," spørger han.

Han bakkes op af 79-årige Ole Beck, som også er fritidsfisker.

"Jeg synes, det er gået for vidt. Og hvem skal håndhæve reglerne?," spørger han.

Rammer helt skævt Michael Christensen, der er advokat og har kontor på havnen, er heller ikke begejstret.

"Jeg synes, at man rammer helt skævt. Det er fint nok med kampagner mod rygning. Men hvem rammer man med det her? De ældre over 60 år, der har røget hele deres liv og går ture på stranden og kommer her på havnen," siger han.

Michael Christiansen har selv røget om ung, men stoppede som 20-årig og har ikke røget siden. Han mener, at man skal målrette rygekampagnen imod de unge.

Kampagner til de unge "Jeg har en dreng på 16 år. Han ryger ikke selv, men der er mange i hans klasse, der overvejer at starte. Der skulle man sætte ind. Sæt gerne store skilte op og lav kampagner der er rettet mod de unge, der hvor de kommer," siger han.

Også 73-årige Johnnie Rørvig, der selv røg indtil han var i 20'erne, hvor han stoppede, er kritisk.

"Man skal passe på med at indføre for mange forbud. Det kan godt være, at man vil se skævt til folk, der ikke overholder reglerne, så på den måde kan det måske påvirke. På den anden side tror jeg ikke, at det hjælper, for hvem skal håndhæve det?. Vi snakker meget om forbuds-Sverige og nu er vi selv ved at gå i den grøft," siger han.