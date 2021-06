Se billedserie Scanlux Packaging har generelt haft et godt 2020, hvor de har fået 1000 nye kunder. Foto: Kenn Thomsen

Firma lever af at lave emballage: Det kan ikke blive bæredygtigt nok

Det begyndte som en virksomhed, der primært arbejdede med luksuriøs emballage i Skandinavien. Nu tæller eksporten også det øvrige Europa, og porteføljen af kompetencer spænder nu så bredt, at man vil rådgive kunder om komplekse CO2-regnestykker.

Fredensborg - 18. juni 2021 kl. 10:24 Af Thomas Kellermann Kontakt redaktionen

Det vrimler med emballage. Pakker. Poser. Gaveæsker. Alt, hvad man nogensinde kunne tænke at pakke en gave ind i.

Ved første øjekast er det måske ikke bæredygtighed, der falder én ind. Det er måske snarere det modsatte. Men i receptionen hos Scanlux Packaging i Kratbjerg-området ved Fredensborg skal man ikke lede længe efter et FSC og ISO-certifikat, der båder dækker over et generelt kvalitetsstempel og en mærkningsordning til træ og papir.

For bæredygtighed er i højsædet hos Scanlux Packaging. Det er faktisk blevet det, virksomheden slår sig op på.

Den spæde start I 1988 fik Jan Kornelius, der i dag er direktør, sammen med en kammerat idéen til at opsøge 50 frugthandlere i København.

De havde nemlig udtænkt en strategi, hvor de kunne få produceret plastikposer i store mængder på en fabrik i Kina, sælge dem billigt i København og profitere på hele øvelsen.

Der er sket meget i de efterfølgende 34 år, og virksomheden har i dag også kontorer i Næstved og Sverige.

Den sælger desuden mere end 300 millioner bæreposer om året, inklusive mange andre produkter. Virksomheden designer både indpakning for Magasin du Nord, Filippa K, Acne og et hav af andre detailkæder og butikker, hvilket også kan ses på virksomhedens matrikel, hvor de 30 ansatte på gangene og i receptionen kan kigge på udvalgt emballage fra førnævnte og mange andre.

Thomas Bülow Skouborg, der er "head of digital marketing & communications" blev ansat for fire år siden, og siden da er der også sket en del, siger han.

Selvom der allerede var en webshop i 2002, blev den opgraderet i 2018 og blev oversat til syv forskellige sprog, ligesom der selvsagt under corona har skullet foretages løbende justeringer.

- Både når det kommer til, at medarbejdere har været hjemme foran arbejdscomputeren ved spisebordene, og selvfølgelig de nedlukninger, der har været i detailhandlen, siger Thomas Bülow Skouborg.

Kompliceret beregning For det har kunnet mærkes, at butikkerne har været lukket.

Omvendt har det også givet gevinst, at handel på internettet er taget til. Selvom revisionen ikke er færdig med at gøre status på 2020, har det været et »meget fornuftigt« år, forklarer Thomas Bülow Skouborg.

Der er således kommet 1000 flere kunder i form af detailkæder og butikker i løbet af 2020.

Det samlede antal kunder kan af konkurrencemæssige årsager ikke oplyses, men noget af det, kunderne kan se frem til, er at blive rådgivet om emballageløsningers Co2-aftryk.

Noget af det, Scanlux Packaging allerede har gjort for at hjælpe sine kunder med bæredygtighed, er at opdele indpakning tydeligt i plast og papir og aktivt skrive, hvordan det kan sorteres. Men snart kan man altså også få gjort op, hvad den emballage, man vælger, har af aftryk på klimaet.

Det er et kompliceret regnestykke, hvor både materialer, hvordan det kan genanvendes og sorteres, transporten og en lang række andre faktorer, er taget med i regnestykket.

- Co2-beregneren et fantastisk værktøj til at understøtte kundernes ønske om en grønnere og mere bæredygtig emballage. En ting er at man kan sammenligne og få transparens ved forskellige emballageløsninger men de kan også få data til deres grønne regnskab og muligheder for klimakompensation, så på den baggrund er de meget interesserede, siger Thomas Bülow Skouborg og uddyber:

- Bæredygtighed har været en central dagsorden i lang tid, men der er blevet sat endnu mere skub i det i løbet af de seneste år. Derfor er vi også nødt til at blive endnu bedre til det, vi er gode til.

Verdensmål Scanlux Packaging er også begyndt at tænke FN's verdensmål, som dækker over 17 forskellige mål for bæredygtig udvikling, der blev udviklet i 2015, ind i den daglige drift.

Det gør man både ved at være meget opmærksom på sine certificeringer, eksempelvis førnævnte FSC, der omhandler træ og papir, og følge med i de trends, der er på detailområdet.

Både hvad angår kunders efterspørgsel, men også generelle tendenser, lyder det fra Thomas Bülow Skouborg: - Forbrugerne ved godt, overemballering er skidt. Det handler om at få sammensæt den gode oplevelse, og det gør man ikke længere ved at pakke en gave overdrevet meget ind. Se billedserien fra Scanlux ved at klikke på billedet øverst i artiklen.

Scanlux Packaging Grundlagt af Jan Kornelius i 1988, hvor de siden har været det, de selv beskriver som » totalleverandør af emballage til detailhandlen«

Har til huse på Kratbjerg 308, Fredensborg.

Har 30 ansatte.

Må af konkurrencemæssige årsager ikke oplyse antallet af kunder, men sælger mere end 300 millioner bæreposer årligt.