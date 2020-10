Fredensborg

"Nu vil jeg lægge fortiden bag mig og se fremad. Jeg er fatisk lettet over det. Nu er jeg en fri fugl, der kan fortsætte uden politiske bindinger," siger Freja Brabæk Kristensen.

Artiklen: "Det har været sådan et forvirrende forløb"

Overfor Uge-Nyt forklarer Freja Brabæk Kristensen, dog at hun havde truffet beslutningen inden opstillingsmødet.

"Jeg havde gjort op med mig selv inden mødet, at hvis jeg ikke blev valgt som spidskandidat, så ville jeg ikke være medlem af partiet længere," siger hun og uddyber:

"Det er klart, at efter tre år i byrådet har jeg lagt rigtigt, rigtig mange timers arbejde for partiet. Og hvis man så ikke bliver værdsat af en intern bestyrelse, så gider jeg ikke at spilde min tid der mere. Så skal jeg nok lave noget andet," siger hun.