Se billedserie I villa Shaw holdt ægteparret Guy og Alice Shaw maskeballer, hvor man skulle være klædt som i 1700-tallet. Ejendommen er i dag i forfald og har denne sommer og i efteråret været brugt til ungdomsfester i Fredensborg. Kilde: Fredensborg Arkiverne

Det forladte palæs historie: Maskebal, familietragedie og aflytning af fødselsdagsgæster

Tag med tilbage til storhedstiden i den villa i Fredensborg, der nu kan blive til et helt særligt projekt, udviklet til mennesker, der vil leve i nye former for bofællesskaber. Denne PLUS-artikel er gjort gratis i juledagene.

Fredensborg - 24. december 2020

Da Guy og Alice Shaw boede i Villa Shaw, var det en tidslomme med sværmeri for 1700-tallets kultur og komfort. Et legat eksisterer stadig til minde om deres søn, der døde i hjemmet en sommernat i 1933.

Lad os begynde med en snestorm i 1947. Højesteretssagfører Guy Shaw var om formiddagen på vej til sit kontor i København, og han måtte tage toget, for i årene efter krigen var der restriktioner på bilkørsel uden for eget amt.

Det brunkulsfyrede damplokomotiv kørte fast i sneen få kilometer fra Fredensborg i slugten, hvor trinbrættet »Kratbjerg« nu ligger. Først to timer senere ville et snerydningshold ankomme fra Hillerød. Frokosttid nærmede sig, og den 70-årige Guy Shaws blik faldt på knægten Søren Widding, der også var med toget.

- Vil du tjene to kroner? Intet ville jeg hellere, for det svarede jo næsten til en timeløn for en arbejdsmand. Jeg nikkede. Så vil jeg bede dig om at gå hjem til mit hus og dér sige til Rasmussen, at jeg gerne vil have serveret min frokost her, fortalte Søren Widding tilbage i 2012 i en artikel om Shaw i »Folk og Minder fra Nordsjælland«.

Da den omtrent 9-årige dreng fandt Rasmussen i Villa Shaw, pakkede tjeneren mad, drikke og service i en kurv, fandt skiene frem og serverede kort efter frokost for sin herre, stående i togets midtergang med en hvid serviet over højre arm.

Myreflittig og sørøveri Guy Shaw var en herre, hvorom det fortælles, at når han skulle kommentere forholdene i Sovjetunionen, kunne han finde på at sige »Jae, man må vist sige, at deres begreber om confort (udtalt på smagfuldt fransk, langt å-lyds) er noget anderledes end vore.

Fakta Villa Shaw på Hillerødvejen 3 blev opført af Guy og Alice Shaw, hvis rigdom var nedarvet igennem generationer. Ejendommen ejes i dag af Lennart Lajboschitz, der selv har skabt sin rigdom.



Denne artikel fortæller om livet i Villa Shaw i årene fra 1914 til 1957, hvor Shaw-familien ejede ejendommen. Ægteparret har efterladt sig et markant spor i form af Henry Shaws Legat.



Formålet med Henry Shaws Legat er i henhold til fundatsen at yde støtte til »højere uddannelse af a) børn af offentligt ansatte i højere stillinger, b) børn af læger, c) børn af advokater, d) børn af større jordbesiddere, e) børn, der har vist evner for en videregående uddannelse, men hvis forældres økonomiske muligheder er hindrende for det." Han var søn af Charles Shaw, en myreflittig og meget dygtig højesteretssagfører. Sønnen Guy Shaw fandt sin egen vej og var livet igennem optaget af 1700-tallet. Selskabeligheden i Villa Shaw var mere kulturel end festlig - han brød sig ikke om det gullaschagtige, der kunne være over en anden af byens velhavere, Francis Zachariae, og hans støjende fester. Gæster i Villa Shaw fandt derfor på at skjule en kurv med sandwich, øl og vand i garderoben til hvis nu, det blev for småt med vådt og tørt.

- Guy Shaw blev gift med Alice Secilia Shaw, datter af Peter Mathias Oehlenschläger Wessel. Wessel-familien var meget velhavende; ifølge familielegenden stammede formuen fra sørøveri ud for Sydamerikas kyster. Det var den samme familie, der var med til at stifte Magasin du Nord, A/S Th. Wessel & Vett. De var så velhavende, at Guy Shaw ikke behøvede at bestille så meget på sagførerkontoret, fortæller Henrik Wedell-Wedellsborg, der indtil 2017 var partner i det store advokatfirma, der nu hedder Bruun & Hjejle.

Han får en stemme i denne historie, fordi Bruun & Hjejles grundstamme er det advokatfirma, som Charles Shaw stiftede i 1878 - og fordi han er formand for bestyrelsen i Henry Shaws Legat, som Alice Shaw stiftede i 1953 til minde om sin søn.

Regn på bowlerhatten Hvorvidt Villa Shaw blev opført i 1914 eller så sent som 1921, hersker der lidt usikkerhed om. En notits i den lokale avis beretter i 1914, at Guy Shaw har købt den smukt beliggende grund og »agter her at opføre en Villa, til hvilken Arkitekt Martin Borch har givet Tegningen«.

Imidlertid er det sønnen Christen Borch, der endte med at tegne palæet i rokokostil, og han arbejdede på faderens tegnestue til 1917. Villaen blev et mødested for teater, litteratur, musik og klassisk malerkunst. I begyndelsen af 1920'erne blev der anlagt en smuk, regelmæssig have på den noget kuperede grund, og ligusterhækkene var kulisse for friluftsteater, beretter Niels Helweg-Larsen, en dansk forlægger, der en regnvejrsdag var inviteret med. Naturligvis var skuespillerne fra Det kgl. Teater.

»På forreste række sad professor Vilhelm Andersen, også gammel Fredensborg-borger, og fulgte forestillingen, stærkt koncentreret, med hænderne støttede på sin uopslåede paraply, mens regnen trommede på hans bowlerhat. Mindre koncentrerede tilskuere havde slået deres paraplyer op. Fu Shaw holdt iført regnfrakke skuespillerne til ilden i ligusterkulisserne....«

Billige lussinger nnens død var hun med til at støtte kunstnere. En mæcen, men en streng end af slagsen, hvis man skal tro Søren Widding, der før sin død gravede i såvel erindringer som gamle papirer.

Efter Guy Shaws død i 1948 fik enken set sig gal på en linnedkone, som hun en dag stak en øretæve. Igen er det Søren Widding, der har beskrevet, hvordan sagen endte i byens Ting- og Arresthus, hvor dommeren foreslog et forlig på 50 kroner til Frøken Velding.

- Gud, havde jeg vidst, at det var så billigt, skulle jeg have stukket hende nogle flere øretæver, var reaktionen fra fru Shaw, der i efteråret 1953 også blev kendt for en særlig episode til sin 70 års fødselsdag.

En af drengene på dette billede, angiveligt fra 1920'erne, kan være parrets søn, der døde som 14-årig. Fredensborg Arkivernes avisudklip fra de seneste over 100 år og tidsskriftsartikler er kilde til denne artikel.

Søren Widding var en del af underholdningen og opdagede på sin vej ud, hvordan ledninger fra mikrofoner i blomsterdekorationerne førte ned i kælderen, hvor 15 båndoptagere stod på et bord, betjent af to damer.

»Der blev sagt ting, som jeg vist ikke skulle have hørt«, konstaterede enken nogle dage senere og ændrede derefter sit testamente...

Nattens mørkeste timer På det tidspunkt var Henry Shaws Legat på plads. Formålet er at yde støtte til udlandsstudier af minimum et semesters varighed på universitetsniveau.

Om Henry Shaw ved man kun lidt. Han kan være den ene af drengene, der på fotografiet i et tidsskrift leger i parken eller sidder med sin mor ved pavillonen. Et portrætmaleri viser ham som en tænksom dreng med et nysgerrigt blik. Dødsårsagen var indtil for få dage siden ukendt hos den fondsbestyrelse, der bestyrer legatet.

Derfor er det godt, at findes historikere, som man kan spørge.

- Henry Shaw døde den 23.7.1933 klokken 3.30 af »tumor mediastini« (google oversætter det til lungekræft) hjemme i Villa Shaw, fortæller Lise Schifter, leder af Fredensborg Arkiverne, der har fundet dødsattesten fra 1933 i Rigsarkivets database.

Lise Schifter, Fredensborg Arkiverne, har på avisens opfordring ledt efter Henry Shaws dødsattest - og fundet den. Derfor står det nu klart, hvad den nuværende fondsbestyrelse i Henry Shaws Legat ikke vidste - den 14-årige dreng døde af en tumor på lungen.

Med fyldepen er det sirligt indført, hvordan kræftsvulsten gav en lungebetændelse. Det var før penicillinen. Ordene og tidspunktet - 3½ - er nok til at forestille sig sommernatten i villaen i de mørke timer før solopgang.

Legatet efter Henry Shaw sikrer, at hundredvis af andre unge mennesker siden er kommet på studieophold i udlandet. Henrik Wedell-Wedellsborg, der i mange år har været Kongehusets advokat, er bestyrelsesformand og fortæller:

- Bestyrelsen udgøres i dag af forhenværende højesteretspræsident Jacques Hermann, advokat Henrik Dahl og undertegnede Henrik Wedell-Wedellsborg som formand. Fonden uddeler cirka en million kroner årligt.