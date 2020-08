Da Børnehuset havde 20 års fødselsdag i 2014, deltog 1400 børn fra nærområdet i kreative workshops for at fejre fødselsdagen (billedet). Sidste år blev 25 års dagens markeret med en familiefestival, der trak 500 børn fra fortrinsvis lokalområdet. I 2019 havde Louisiana besøg af 1250 elever fra Fredensborg Kommune, hvoraf mange deltog i museets undervisningsforløb.Foto: Allan Nørregaard

Det er også børnenes museum, der styrtbløder

Kunstformidler Helle Søndergaard fortalte anekdoten for nogle år siden i en artikel i fagbladet Folkeskolen, fordi den kan inspirere voksne til at afkode et kunstværk. Samarbejdet med Grydemoseskolen eksisterer stadig, og det har stor værdi også for skolen, fordi eleverne over tid lærer museets ansatte at kende - og det skaber ro om et museumsbesøg for en gruppe elever, der sjældent tager på museum med deres forældre.

En af eleverne bemærkede, at billedet var hængt op med et søm i hvert hjørne, og eleven konstaterede, at museet lige så godt kunne have hængt billedet op med et søm i midten. Så kunne man dreje billedet rundt!

For nogle år siden var en gruppe elever samlet foran et farverigt maleri af danskeren Poul Gernes. Eleverne kom fra Grydemoseskolen i Espergærde, en specialskole.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her